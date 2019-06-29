Polis tayinleri açıklandı mı? POLNET detayı!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan bildiriyi merakla bekleyen birçok kişi, polis tayinleri açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Tayinlerin açıklanmasıyla birlikte işlemlerine başlamak isteyen binlerce polis, EGM'nin POLNET aracılığıyla yapacağı tayin açıklamalarını bekliyor. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce personelin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı detaylar
Özellikler şark görevi bekleyen ya da bu görev süresini doldurarak farklı bir ile tayinini isteyen polislerin merakla araştırdığı tayin sonuçları, POLNET üzerinden öğrenilebilecek. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte, POLNET üzerinden duyurulması beklenen polis tayinleri hakkında bazı bilgiler
POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç beklentisi başladı. Tayin sonuçları ile yeni görev yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına gelecek olan mesajlara kilitlendi.
Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.
Sonuçlar açıklandığı an haberimiz güncellenecek.
Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle