Polis, tarım işçisi olup eli kanlı çeteyi çökertti

Adana'da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerlerine geçiren ve 3 kişinin öldürülmesine, 7 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen çeteye mensup 1'i kadın 22 kişi şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde Altınyüzük ve Üzer aileleri 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylara karıştı. Polis bu nedenle iki aileye yaklaşık 10 kez operasyon yaptı. Bu olaylarda, zanlıların çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah kullandığı, Doğankent Mahallesi'nden bazı çiftçilerin de zorla arazilerine el konduğu başvuruları gelmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aileyi 6 ay önce savcılık izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.

POLİS TARIM İŞÇİSİ KILIĞINA GİRDİ

Polis, alınan izinden sonra bir taraftan zanlıların telefonlarını dinlerken, diğer taraftan da Doğankent'e giderek, fiziki takiple delil toplamaya başladı. Tanınmamak için tarım işçisi olup tarlalara çalışmaya giden polis, tarım işçisi kılığına girerek bizzat çiftçilerin ve tarım işçilerinin ağzından iki ailenin mahallede neler yaptığını tek tek belirledi. Bu çalışmanın sonunda iki ailenin "suç işlemek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" kurduğu tespiti yapıldı. Bu tespit üzerine polis 6 Mart günü şafak vakti Adana merkezli Muğla ve Mersin'de 66 ayrı adrese 550 polisle şafak vakti "ova" isimli operasyon yaptı. Özel harekat polisleri "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu" ve örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine tek tek girdi. Helikopter de operasyona havadan destek verdi.

100 BİN DÖNÜM ARAZİYE EL KOYDU

Polis operasyonda 1'i kadın 22 kişiyi gözaltına alındı. Çetenin de liderlerinin ailelerin önde gelenleri Mehmet Altınyüzük ile Mehmet Üzer olduğu belirlendi. Zanlıların Doğankent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların zor durumundan faydalanarak onlara çok yüksek faizli borç para verdiği, daha sonra da parayı ödeyemedikleri gerekçesiyle zorla tapulu arazilerini ellerinden aldığı, senet imzalattığı, bazılarını da tehdit, baskı ve şiddetle korkutup, vatandaşa ait arazileri kendi üzerilerine geçirdikleri ileri sürüldü. Polis bu yöntemle iki ailenin 2000'li yılların başından itibaren 100 bin araziye el koyduğunu tespit etti. Şu ana kadar bu konuyla ilgili olarak 27 kişi polise başvurarak iki aileden şikayetçi oldu. Polis bu sayının çok fazla olduğunu ancak ailelerden korktukları için şikayetçi olamadıklarını belirledi.

İKİ AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ 7 KİŞİ YARALANDI

Geçtiğimiz 2017 yılında iki aile Doğankent Mahallesi'ndeki araziler nedeniyle birbirlerine düşmüştü. 21 Temmuz 2016 tarihinde çıkan silahlı kavgada Ali Altınyüzük (33) ve Hacı Gizligöl (53) hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Karataş Caddesi'nde 17 Nisan'da seyir halindeki otomobile kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda ise Müslüm Üzer (56) yaşamını yitirmiş, iki yakını da yaralanmıştı. Bu anlar da saniye saniye görüntülenmişti. Polis bu cinayetlerden sonra çok sayıda kişiyi gözaltına almış ve zanlılar tutuklanmıştı.

CEPHANELİK GİBİ

Polis, Altınyüzük ve Üzer ailelerine son 2 yılda gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar kapsamında bugüne kadar 5 adet kalaşnikof, 50 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 20 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Operasyonlarda çek koçanlarının yanı sıra farklı isim ve kişiler üzerine düzenlenen senetlere de el konuldu. Emniyetteki sorgusu devam eden zanlılar, suçlamaları kabul etmiyor.