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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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23.02.2019 - 16:08, Son GÃ¼ncelleme:

Polis son anda yakalayÄ±p, kurtardÄ±

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Denizli'nin Pamukkale ilÃ§esinde boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra otele giden D.K. (32) adlÄ± kadÄ±n, 7 katlÄ± binanÄ±n son katÄ±ndaki odasÄ±nÄ±n penceresinden kendisini boÅŸluÄŸa bÄ±raktÄ±. Polisin son anda yakalayarak Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± D.K., hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Olay, bugÃ¼n saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Fatih Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Bozkurt ilÃ§esinde boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Pamukkale ilÃ§esine gelen D.K., 7 katlÄ± otelde oda tuttu. Son kattaki odasÄ±na Ã§Ä±kan D.K., pencereyi aÃ§Ä±p kendisini sarkÄ±ttÄ±.

D.K.'yi gÃ¶renler hemen polisi aradÄ±. Olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, otelin bahÃ§esine hava yastÄ±ÄŸÄ± aÃ§arken, polis ekipleri ise odaya giderek psikologla beraber pencereden kendisini sarkÄ±tan D.K.'yi intihardan vazgeÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

POLÄ°S SON ANDA YAKALADI

Psikolog ve polis ekipleri D.K.'yi yaklaÅŸÄ±k 1 saat boyunca ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ancak tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen ikna olmayan D.K., bir anda kendisini boÅŸluÄŸa bÄ±raktÄ±. Hemen hamle yapan 2 polis memuru D.K.'yi son anda kollarÄ±ndan yakaladÄ±. YÃ¼rekleri aÄŸÄ±zlara getiren olayda, polis D.K.'yi tekrar odaya Ã§ekti.

Ã–lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan alÄ±nan D.K., saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan sakinleÅŸtirici iÄŸne yapÄ±ldÄ±ktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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Polis son anda yakalayÄ±p, kurtardÄ±

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