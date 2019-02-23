Polis son anda yakalayÄ±p, kurtardÄ±
Denizli'nin Pamukkale ilÃ§esinde boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra otele giden D.K. (32) adlÄ± kadÄ±n, 7 katlÄ± binanÄ±n son katÄ±ndaki odasÄ±nÄ±n penceresinden kendisini boÅŸluÄŸa bÄ±raktÄ±. Polisin son anda yakalayarak Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± D.K., hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Olay, bugÃ¼n saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Fatih Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Bozkurt ilÃ§esinde boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Pamukkale ilÃ§esine gelen D.K., 7 katlÄ± otelde oda tuttu. Son kattaki odasÄ±na Ã§Ä±kan D.K., pencereyi aÃ§Ä±p kendisini sarkÄ±ttÄ±.
D.K.'yi gÃ¶renler hemen polisi aradÄ±. Olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, otelin bahÃ§esine hava yastÄ±ÄŸÄ± aÃ§arken, polis ekipleri ise odaya giderek psikologla beraber pencereden kendisini sarkÄ±tan D.K.'yi intihardan vazgeÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
POLÄ°S SON ANDA YAKALADI
Psikolog ve polis ekipleri D.K.'yi yaklaÅŸÄ±k 1 saat boyunca ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ancak tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen ikna olmayan D.K., bir anda kendisini boÅŸluÄŸa bÄ±raktÄ±. Hemen hamle yapan 2 polis memuru D.K.'yi son anda kollarÄ±ndan yakaladÄ±. YÃ¼rekleri aÄŸÄ±zlara getiren olayda, polis D.K.'yi tekrar odaya Ã§ekti.
Ã–lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan alÄ±nan D.K., saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan sakinleÅŸtirici iÄŸne yapÄ±ldÄ±ktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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