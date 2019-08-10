Polis rozetiyle darp
Libyalı işadamı Hatem A.G., 27 Temmuz günü İstanbul Fatih’teki işyerindeydi. Saat 14.00 sıralarında 4 kişi içeri girdi. İçlerinden biri polis rozeti gösterdi. Polis olduklarını söyleyip ihbar üzerine arama yapacaklarını söyleyen 4 kişi, işadamını duvara dayayıp üst araması yaptı. Daha sonra işadamını darp eden saldırganlar, çekmecedeki 236 bin Euro ve 140 bin doları alarak kaçmaya başladı.
Yediği dayağın etkisinden kısa sürede çıkan işadamı kaçanların peşine düştü. İçlerinden birini yakalamak üzereydi ki kaçan kişi silah çekti ve gelmemesini söyledi. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek gaspçı Hamza A.’yı (22) yakaladı. 3 kişi ise paralarla birlikte kaçtı. İşadamının şikâyeti üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olaydan bir gün sonra Yiğitcan B. (18) ve Rıdvan B. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı. 4’üncü gaspçının ise izine rastlanamadı. Hamza A. tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest kaldı.
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