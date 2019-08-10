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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Polis rozetiyle darp

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Polis rozetiyle darp

Libyalı işadamı Hatem A.G., 27 Temmuz günü İstanbul Fatih’teki işyerindeydi. Saat 14.00 sıralarında 4 kişi içeri girdi. İçlerinden biri polis rozeti gösterdi. Polis olduklarını söyleyip ihbar üzerine arama yapacaklarını söyleyen 4 kişi, işadamını duvara dayayıp üst araması yaptı. Daha sonra işadamını darp eden saldırganlar, çekmecedeki 236 bin Euro ve 140 bin doları alarak kaçmaya başladı.

Yediği dayağın etkisinden kısa sürede çıkan işadamı kaçanların peşine düştü. İçlerinden birini yakalamak üzereydi ki kaçan kişi silah çekti ve gelmemesini söyledi. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek gaspçı Hamza A.’yı (22) yakaladı. 3 kişi ise paralarla birlikte kaçtı. İşadamının şikâyeti üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olaydan bir gün sonra Yiğitcan B. (18) ve Rıdvan B. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı. 4’üncü gaspçının ise izine rastlanamadı. Hamza A. tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest kaldı.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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