Polis peşlerine düştü... İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis peşlerine düştü... İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!
GeriGündem Polis peşlerine düştü... İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
24.09.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Polis peşlerine düştü... İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis peşlerine düştü... İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!

İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane’de eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Terör estiren magandalar konvoy yaparak mega kentin adeta altını üstüne getirirken, Bahçelievler’de ise konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar binaların arasında havai fişek fırlattı. Yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz kullanan ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, trafiği birbirine kattı. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Kağıthane Çeliktepe ve Sanayi Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında toplanan bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak tamamı hoparlörden oluşan bir araçla semtte yüksek sesli müzik açan şehir magandaları, asker arkadaşlarının havaya fırlattıktan sonra eğlenmeye başladı.

POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Grup bir süre sonra araçlarına binerek konvoy halinde yola çıktı. Araçtakiler camlardan sarkarak trafikte motosikletle patinaj çekerken, magandalardan biri de yolu trafiğe kesti. Maganda eline aldığı pompalı tüfekle binaların arasında defalarca havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Bir süre daha dörtlü sinyallerini yakarak yüksek gürültülü müziklerle sokak ve caddelerde konvoy halinde dolaşan grup, mega kentin göbeğindeki bir alana girdi. Magandalar biri burada kargo aracıyla diğeri de hafif ticari bir araçla “drift” yaptı. Gruptakilerden biri de araçla patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

DRİFT, PATİNAJ, ABARTI EGZOZ VE HAVAİ FİŞEKLERLE TERÖR ESTİRDİLER

Bahçelievler’de yine geçtiğimiz Cumartesi günü yine aynı saatlerde Yenibosna’da toplanan bir grup şehir magandası, yüksek gürültülü müziklerle açarak binlerce vatandaşın yaşadığı cadde ve sokaklarda konvoy halinde gezdi. Magandalar vatandaşlara verdikleri rahatsızlık yetmiyormuş gibi bir de caddenin ortasında yanlama yaptı. Konvoylarını tamamlayan şahıslar, ellerinde meşalelerle caddenin ortasında müzik eşliğinde eğlendi. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında defalarca havai fişek attı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pompalı tüfekle ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mardin'de kalem şeklinde kimyasal fünyeler ele geçirildi
Akçakale’de dikkat çeken görüntü
Çorum'da dehşet! Tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü
Terör örgütü PKK'nın hain planı deşifre edildi