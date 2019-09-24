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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.09.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Polis paraları saya saya bitirememişti! Bahis şebekesinin lideri tutuklandı

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Polis paraları saya saya bitirememişti! Bahis şebekesinin lideri tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde yapılan ve 40 şüphelinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis şebekesi ile kız kardeşin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Düğün gününü gözaltında geçiren kız kardeş, serbest bırakıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli kurulan yasa dışı bahis şebekesi olduğunu belirledi. Polis, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipte şebeke liderinin Kıbrıs’ta yaşayan Akın Ö. olduğu tespit edildi. Akın Ö. liderliğindeki suç şebekesinin 7 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden Türkiye genelinde bahis oynattığı toplanan paranın 10 paravan şirket üzerinden Kıbrıs’a ve Ukrayna'ya aktarıldığını belirlendi.

Şebeke lideri Akın Ö.'nün kız kardeşi Gizem Ö.’nün Cumartesi günkü düğününe katılmak için Kıbrıs’tan Adana’ya geldiğini öğrenen polis harekete geçti. Gerekli delilleri toplayan ekipler, Adana merkezli Mersin ve Konya’da eş zamanlı 20 Eylül günü operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda lider Akın Ö., ile birlikte 1’i kız 2 kardeşi de göz altına alındı. Operasyondan bir gün sonra düğünü olan Gizem Ö.’nün yasa dışı bahis şebekesinin muhasebesine baktığı ileri sürülürken, Cemal Ö.’nün ise şebekenin Adana sorumlusu olduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan 40 kişi arasında şebekenin ATM'den paralarını çekmekten sorumlu olan yöneticisi Ali G.’nin evinden yapılan aramada yasa dışı bahisten elde edildiği ileri sürülen 500 bin lira nakit Türk parası, 105 kişiye ait banka kartı, 100'ün üzerinde sim kart ve çift hatlı 7 telefon ele geçirildi. Polis evin her tarafından çıkan paraları saya saya bitiremedi. Bu anlar da basın mensupları tarafından görüntülendi.

Polis paraları saya saya bitirememişti Bahis şebekesinin lideri tutuklandı

Aylık geliri 8 milyon lira

Operasyon kapsamında şebekenin lideri Akın Ö.’nün el konulan bilgisayarını incelemeye alan polis, yaptığı incelemede şebekenin 1 yıllık muhasebe dökümünü ele geçirdi.

Örgüt liderinin bilgisayarındaki materyallerde aylık 8 milyon liranın Adana’dan Kıbrıs’a gönderildiği bu paranın yurt dışı bahis sitelerine aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca liderin hesaplarını kullandıran kişilere bin 500 ile 3 bin lira arasında aylık maaşa bağladığı öğrenildi. Suç şebekesinin yasa dışı bahisten yatan parayı hesaplardan hemen çekmek için her ay ortalama 74 bin lira limit aşımı komisyonu ödedikleri de öne sürüldü.

Devleti yıllık 95 milyon lira zarara sokan şebeke mensupları sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkan zanlılardan şebeke lideri ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanırken, 15 zanlı adli kontrol tedbiriyle 12 zanlı ise savcılıktan serbest bırakıldı. Şebeke liderinin kız kardeşi olan ve gözaltına alındığı gün düğünü başlayan Gizem Ö. de savcılıktan serbest kaldı.

Polis paraları saya saya bitirememişti Bahis şebekesinin lideri tutuklandı

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