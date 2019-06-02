Polis özel harekat alımı için Bakan Soylu'dan önemli açıklama

Binlerce gencin merakla beklediği polis alımı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklamalar geldi. Özel harekat polisi alımı için yaş kriterine değinen Bakan Soylu, 24-25 veya 23-26 yaşlarında özel harekat polisi almak istediklerini ifade etti. İşte, polis alımı tarihi ve özel harekat alımı kriterleri hakkında o açıklamalar

25. DÖNEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Katıldığı canlı yayında polis alımlarında 25. dönem ilan tarihleriyle ilgili bir soruya Soylu, "Biz ağustosun sonu gibi bu 15 bin alımımızın sevkini ve eğitimini bitiririz. Buna ihtiyacımız da var." ifadelerini kullandı.

Soylu, ağustos ve eylül ayında ilana çıkabileceklerini dile getirerek, FETÖ'den çok ihraç edilen olduğu için kaynaklarını hemen almak zorunda olduklarını, bunun için dört aya düşürdüklerini, şimdi 6 aya çıkaracaklarını söyledi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ALIMINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Canlı yayında bir soru üzerine kadınların özel harekata alınmasıyla ilgili bir hazırlık yaptıklarını belirten Soylu, özel harekatta 25 bin polis bulunduğunu, bu sayının şu anda yeterli olduğunu söyledi.

Süleyman Soylu, "Bu, özel harekata artık bundan sonra almayacağız değil. Bunun emeklisi oluyor. Daha ziyade burada şöyle bir şey düşünüyoruz. İçeriden sınavla özel harekat almak. Benim özel harekat olmak isteyen polis kardeşlerime, polis olmak isteyen aday kardeşlerime tavsiyem şudur: Polisliğe girsinler, polisliği kazansınlar. Çünkü özel harekat bundan sonra alırsak çok kısıtlı sayıda alacağız." dedi.

10 bin polis özel harekatçı aldıklarını anımsatan Soylu, "300 bin kişi müracaat etti. Şu anda 8 bin bekçi alımına girdik. 280 bin kişi müracaat etti. Yani bunun kendi adına elemesi de çok şey. Bir baza oturturduk, bu bazda içeriden almak, yani bundan sonra içeriden almak. Evet dışarıdan almak icap ederse yine alırız, ama içeriden almak bizi daha rahatlatacak, daha doğru bir adım olmuş olacak." diye konuştu.

Soylu, özel harekat adaylarının önce polis olmalarını tavsiye ederek, onları daha sonra kendilerinin istihdam edeceğini kaydetti.

Özel harekatın içinde çok büyük bir yelpaze açamayacaklarını dile getiren Soylu, belirli bir sayıda kadın alacaklarını bildirdi.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Orada özellikle lise mezunu alacak mısınız? Evet, kadın özel harekat lise mezunu alacağız ama orada bir KPSS şartı var. Geçen sefer özel bir kanun çıkartmıştık. Aldığımız özel harekatçıların hiçbirisini KPSS şartına dayandırmamıştık. O döneme ait, dikkat ederseniz, 15 Temmuz'dan sonraki bir şarttı. 15 Temmuz'dan sonra bizim ihtiyacımızı karşılamaya yönelik bir adımdı. Şimdi kadın özel harekatçı alacağız. O kardeşlerimiz de KPSS imtihanlarına girsinler, -puanlarını düşürmek- kadın özel harekatçılar için olabilir. Yani kadın özel harekat için özel bir şey olabilir. Çünkü ben sokakta görüyorum. O kadar çok istiyorlar ki, bu talep beni çok memnun ediyor. Bu başka bir şey, bu aslında bizim gençlerimizin zihninin nasıl olduğunun en temel göstergelerinden bir tanesidir. Ben Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğimde Türkiye'nin her yerine gittiğimde 'Ne olmak istiyorsun?' diyorum, Ben İçişleri Bakanıyım. Öğretmen olmasına sevinirim, beyin cerrahı olmasına sevinirim, 'polis olmak istiyorum, asker olmak istiyorum, jandarma olmak istiyorum' dediği andan itibaren başka seviniyorum."

23-26 YAŞ ARASI ÖZEL HAREKAT POLİSİ

İçişleri Bakanı Soylu, polis ve jandarmanın vatandaşın güveni açısından ilk üç içinde olduğunu belirtti.

Bir mesleğe bu kadar teveccüh varken kısıt ortaya koymanın biraz sevimsiz bir tablo oluşturabileceğine dikkati çeken Soylu, marjı ne kadar açarlarsa talebin o kadar yükseldiğini kaydetti. Aday sayısının 500 bine çıkması durumunda eleme sorunu olabileceğini aktaran Soylu, "Bu günler sürüyor. Hala bekçi işlerimiz devam ediyor. Bizim bunu eleme problemimiz, sıkıntımız var. Özel harekatta marjı açtığımız zaman bilesiniz ki alacağınızın en az 20-30 katı talep gelecek. Bu 20-30 katı talebi elemeniz de bir başka zaman dilimi. Belki, şunu söyleyeyim. Bunu arkadaşlarımla konuşacağım, yüksek okul mezunlarında polis alımlarında baraj 70. Belki onu 65'e düşürme ihtimalimiz olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Yaşla ilgili düzenlemelerin yapıldığını, mümkünse 24-25 veya 23-26 yaşlarında özel harekat polisi almak istediklerini kaydeden Soylu, yaş sınırının 32 olmasını isteyenlerin çok büyük istekle bunu belirttiğini ifade etti. Soylu, "Belki yarın şu ihtiyacımız olacak. Biz 35 yaşında almak zorunda kalacağız. Gençler belki buna ilgi göstermeyecekler. O zaman ben kaynağımı 34-35 yaşına göre düzenleyeceğim. Benim sürekli İçişleri Bakanlığı yapacak halim yok. Benden sonra gelecekler belki de diyecekler ki; 'Bunu 34'e, 35'e çıkaralım' "dedi.