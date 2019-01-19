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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.01.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü trafiği birbirine kattı 

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Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü trafiği birbirine kattı 

Sivas’ta takip edildiği araçtan kaçarken polis otosuna çarpan minibüs sürücüsü trafiği birbirine kattı. 

Olay Sivas’ta Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.U. yönetimindeki 60 AAU 080 plakalı araçtan kaçan A.T. yönetimindeki 52 AF 126 plakalı minibüs, sivil polis otosuna çarptı.

Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü trafiği birbirine kattı

Devam eden kovalamacaya polis aracı da eklendi. Kendilerine çarpan minibüsü takibe alan polis ekipleri telsizle diğer ekiplerden de yardım istedi. 15 dakika süren kovalamacada minibüs Kepçeli kavşağında durduruldu. Ekiplere direnen sürücü polis tarafından alındı. A.T minibüste bulunan S.U. isimli kadınla birlikte polis merkezine götürüldü.
Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü trafiği birbirine kattı

Minibüsü kovalayan araç sürücüsü İ.U. da polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.

 

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