Polis otosu davasında flaş gelişme! 'Eşimin ablası olduğunu öğrenince şok geçirdim

Mağdure P.T.’nin tanık olarak dinlenen kardeşi E.T., sanık ile ablasının olaydan önce tanışmadığını savunarak, "Benim ablam 2 poşet ilaçla yaşıyor, ablamın psikolojisi bozuldu. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Polis memuru S.E. de mağdurenin kardeşiyle daha önce tanıştığını iddia ederek, "Bana göre müşteki ve kardeşinin polislere özel ilgisi var. P.T. ile cinsel ilişkiye girmedim. Mağdurum. Polisim, ancak kötü insan değilim. Bana tuzak kuruldu. Gecenin bir vakti bir kadına niye tecavüz edeyim. Aklımı mı kaçırdım ben ? Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma ertelendi.



ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşmada tutuklu sanık polis memuru S.E. ile tutuksuz sanık polis memuru R.Y. hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Güler Kurt, İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarınca düzenlenen raporun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporda, "Mağdureye ait olduğu belirtilen iç çamaşırı ve çorap üzerinde incelenen meni içeren vücut sıvısı lekeleri ile resmi plakalı araçtan transfer edildiği bildirilen vücut sıvısı lekesi üzerinde mağdure P.T.’ye ait genotip özellikler ile sanık S.E.’ye ait genotip özelliklerin karışık olduğu tespit edilmiştir" denildi.



"MAĞDURENİN EŞİMİN ABLASI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOK GEÇİRDİM"



Tanık M.T., polis olduğunu, sanıklardan S.E.’yi tanıdığını, dosyaya konu olayı herkesin konuştuğunu belirterek, "Ben tecavüze uğrayan kişinin eşim E.T.’nin ablası olduğunu, S.E.’nin babası büroya geldiğinde öğrendim. Büroya olaydan 2-3 hafta sonra geldi. Benimle görüşmek istediğini söyledi, büroda oğlunun iftiraya uğradığını söyleyerek olayı anlatmış. Bunu öğrenince şok geçirdim. Eşimi aradım, durumu anlattım. Eşim ağlamaya başladı. Eşimi, ablasının yanında gönderdim. S.E. ile P.T.’nin tanışıp, tanışmadıklarını bilmiyorum. Sanık S.E. ile eşim ve ben birlikte aynı ortamda bulunmadık. Ben, S.E. ile eşim E.T. arasında duygusal anlamda bir arkadaşlık olduğunu zannetmiyorum. Olsaydı mutlaka bilirdim. Bu olaydan sonra S.E.’nin babası ve araya giren bazı kişiler beni aradılar, ’Arayı bul’ dediler. Kabul etmedim. Olayla ilgili bizzat görgüye dayalı bir bilgim yoktur" dedi.



TANIK ABLA: ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM



Mağdurenin kardeşi tanık E.T. de olayı eşinden öğrendiğini belirterek "Ablamın evine gittim. Kapı kilitli, pencereler kapalıydı. Konuyu sordum ve ablam ağladı, elleri titredi ve bana olayı anlatmadı. Aradan 3-4 gün geçtikten sonra tekrar gidip sordum, anlattı" dedi. Gözyaşlarına boğulan tanık E.T., "Benim ablam 2 poşet ilaçla yaşıyor, ablamın psikolojisi bozuldu. Mağdur P.T. ile S.E. kesinlikle tanışmıyor. Böyle bir tanışma olsaydı ablam kesinlikle bahsederdi. S.E.’yi tanımıyorum, kendisi ile duygusal anlamda hiçbir ilişkimiz olamaz. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



SANIK POLİS: POLİSİM ANCAK KÖTÜ İNSAN DEĞİLİM, MAĞDURUM



Sanık S.E. de müşteki P.T. ile konuştuğu numaranın tek rakamlı bir numara olduğunu belirterek, "Beni aradı, ben de onu aradım bunan sonra da whatsapptan yazıştık. Ancak müştekinin numarasını hatırlamıyorum. Benim P.T.’yi tanıdığıma dair tanık polis memuru vardır . Ben E. ile E-5 yan yol site önünde tanıştım. Polis aracı ile yanından geçiyordum, Yanından geçerken değişik hareketler yaptı. Bu nedenle kendisiyle tanıştık. E.’yi sosyal medyadanda eklemiştim. Ben onu o da beni takip ediyordu. Araba ile kendisini aldığım gün benim evimde görüşmüştük. Bana göre müşteki ve kardeşinin polislere özel ilgisi var. P.T. ile cinsel ilişkiye girmedim.



Bana tuzak kuruldu. Gecenin bir vakti bir kadına niye tecavüz edeyim. Aklımı mı kaçırdım ben ? Mağdurum. Polisim ancak kötü insan değilim. Olay tarihinde diğer sanık R.Y. ’yi iki gündür tanıyordum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi, dosya kapsamı, cezanın altı ve üst sınırı, adli kontrol altına alınma tedbirinin yeterli görülmemesi gerekçeleriyle sanık S.E.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mütalaanın hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İDDİANAME



İddianamede olayın Beylikdüzü’nde 6 Ocak 2018’de meydana geldiği anlatılıyor. İddianamede S.E.’nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.’nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

