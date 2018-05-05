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    Polis operasyon yaptı, herkes şaştı kaldı. Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu yüzme havuzuna çevirmişler

    İHA
    05.05.2018 - 08:37 | Son Güncelleme:

    Adana polisi Suriyeli göçmenleri denetlemek için onların yoğunlukta yaşadığı yerde özel harekat polisinin de katılımıyla uygulama yaptı. Uygulamada bir bakkal dükkanında çok sayıda ilaç ele geçirilirken, bir bilardo salonunun arka tarafına 'izin belgesiyle' yapılan kaydıraklı yüzme havuzu ise herkesi şaşkına çevirdi.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların huzur ve güvenliğini, kamu düzenini sağlamak, suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması için uygulama başlattı.

    Polis operasyon yaptı, herkes şaştı kaldı. Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu yüzme havuzuna çevirmişler
    Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda emniyet mensubu, Mirzaçelebi Mahallesinde özellikle Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bölgeye geldi. Zırhlı araçlarla sokağa giren polis bütün iş yeri ve Suriyeli vatandaşların üzerinde tek tek arama yaptı.

    Polis operasyon yaptı, herkes şaştı kaldı. Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu yüzme havuzuna çevirmişler
    Uygulamada 718 Suriye uyruklu şahıs sorgulanırken, Suriyelilere ait 421 ait iş yeri de kontrol edildi. Kontroller esnasında bir bakkal dükkanının arka bölmesinde çeşitli markalarda çok sayıda ilaç bulundu. Dükkan sahibi Suriye uyruklu Sami Eleti isimli şahıs ve ilaçlar, işlem yapılmak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

    Polis operasyon yaptı, herkes şaştı kaldı. Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu yüzme havuzuna çevirmişler
    Sorgulamalarda, Suriye uyruklu 47 yabancının izinsiz olarak başka şehirden geldiği belirlendi. İzinsiz şehir değiştiren göçmenler, kayıt illerine dönmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Polis operasyon yaptı, herkes şaştı kaldı. Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu yüzme havuzuna çevirmişler
    Polisler yaptıkları bir aramada ise bilardo salonunun arka tarafından yüzme havuzu buldu.

    Polis operasyon yaptı, herkes şaştı kaldı. Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu yüzme havuzuna çevirmişlerÇocukların saati 4 liraya girdiği yüzme havuzunun her tarafının kapalı olması ve kaydırakların bile bulunması herkesi şaşkına çevirdi. İş yerinin izin belgesi olduğu öğrenildi. Polis Suriyelilerin işlettiği hamamda da didik didik arama yaptı.

    Polis operasyon yaptı, herkes şaştı kaldı. Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu yüzme havuzuna çevirmişler

    Etiketler: havuz , eczane , gündem
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