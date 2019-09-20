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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.09.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Polis operasyon düzenledi! İğrenç olay ortaya çıktı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kiraladıkları evde fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 2 sevgili ve fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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  • Polis operasyon düzenledi İğrenç olay ortaya çıktı
  • Polis operasyon düzenledi İğrenç olay ortaya çıktı
  • Polis operasyon düzenledi İğrenç olay ortaya çıktı
  • Polis operasyon düzenledi İğrenç olay ortaya çıktı
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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adresi takip altına aldı.

Apartmandan çıkan ‘müşteri’ sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.A. (47) ve 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyadan ilan vererek müşteri buldukları ortaya çıktı

Gözaltına alınan kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette şahısların verdiği ifadelerinde H.A. ve sevgilisi olduğu iddia edilen M.S. (31)’in sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri bulduklarını söyledikleri öğrenildi.

Alınan ifadeler doğrultusunda M.S. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı 2 kadın serbest bırakıldı. Fuhuşa aracılık ettikleri tespit edilen H.A. ve M.S. ise tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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