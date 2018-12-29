Polis merkezinde heyecanlandıran görüntü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL KURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis merkezinde heyecanlandıran görüntü
GeriGündem Polis merkezinde heyecanlandıran görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.12.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Polis merkezinde heyecanlandıran görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde, polis adayları mesleğe en iyi şekilde hazırlanıyor. 360 saatlik teorik ve uygulamalı dersin 148 saatinde silahla atış, müdahale yöntemi ve suçlu yakalama teknikleri öğrenen polis adayları, emniyetin envanterinde bulunan uzun namlulu silahlarla da atış talimi yapıyor.

11
  • Polis eğitim merkezi görüntülendi
  • Polis eğitim merkezi görüntülendi
  • Polis eğitim merkezi görüntülendi
  • Polis eğitim merkezi görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek mesleğe hazırlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği POMEM'lerde, her yıl lisans ve önlisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor.

Eğitim öğretime 1990 yılında Diyarbakır Polis Okulu Müdürlüğü olarak başlayan, 2014 yılında "Ali Gaffar Okkan POMEM" adını alan merkez de bugüne kadar 14 bin 842 mezun verdi.

UYGULAMALI EĞİTİMLER AKSİYON SAHNELERİNİ ARATMIYOR

Ali Gaffar Okkan POMEM'de bu yıl eğitim alan 361 polis adayı güne sporla başlıyor. "Temel hukuk", "devletin idari yapısı", "mesleki yazışma", "demokratik polislik", "insan hakları", "polislik ve vaka çalışmaları", "polis mevzuatı", "sosyal psikoloji", "toplumsal olaylar ve kitle yönetimi", "polis halk ilişkileri" ve "iletişim" gibi konularda teorik eğitim gören polis adaylarının uygulamalı eğitimleri filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmıyor.

360 saatlik teorik ve uygulamalı dersin 148 saatinde silahla atış, müdahale yöntemi ve suçlu yakalama gibi teknikler öğrenen polis adayları, tabancanın yanı sıra emniyetin envanterinde bulunan uzun namlulu silahlarla da atış talimi yapıyor.

GÜN BOYU SÜREN EĞİTİMLERDE TER DÖKÜYORLAR

Uzman eğitmenlerin kontrolünde yapılan uygulama eğitimlerinde polis adayları, uzun namlulu silah ve tabanca ile parkurda atışlar gerçekleştiriyor. 
Pusudan kurtulma, polis müdahale yöntem ve tekniklerini öğrenen adaylar, bu teknikleri bol bol uygulama fırsatı buluyor. Bu sayede silah kullanma becerilerini geliştiren öğrenciler, derslerde gördükleri teknikleri de pekiştirme imkanı yakalıyor.

Günde 8 saatlik zorlu eğitimin ardından adaylar, kimi zaman spor kimi zaman da oyun salonunda boş vakitlerini değerlendiriyor, kafeteryada dinlenme fırsatı buluyor.

Eğitimlerin ardından bir hafta boyunca sınava tabi tutulan polis adaylarından başarılı olanlar polis memuru olmaya hak kazanıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul’da yılbaşında trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı... İşte HÜRKUŞ-C

760 bin lirasını kaptırdı! ‘Yaşadıklarıma inanamıyorum’

Bank Asya kriteri! Açıklama kısmına...