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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.03.2019 - 21:03, Son Güncelleme:

Polis memurunu darp etti, kaçarken...O detay gözlerden kaçmadı

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Polis memurunu darp etti, kaçarken...O detay gözlerden kaçmadı

Manisa'da bir kadın polis memurunu darp ettikten sonra olay yerinden kaçan şahıs aracıyla önce kaza yaptı, ardından aracını bırakarak kaçtı. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şahsı olay yerinin yakınlarında yakalarken, saldırganın elinde darp ettiği polis memurunun saçlarının olduğu görüldü.

 

Olay, saat 16.00 sıralarında Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesinde görevli polis memuru S.C., şüpheli gördüğü Mehmet S.'nin (27) kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu sırada şüpheli Mehmet S. (27) ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet S. polis memuru Solmaz C.’yi saçlarından tutarak yerde sürükledi. Yaşanan kavganın ardından Mehmet S., okulun önünde bulunan 45 M 9817 plakalı kamyonetiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan sürücü Mehmet S. bir süre sonra 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde Muhammed Emre K. (26) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Zehra Z. (38), araç sürücüsü Muhammed Emre K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada polisi darp ettiği iddia edilen Mehmet S. olay yerinde aracını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri çevrede yaptığı geniş çaplı arama çalışması sonrası Mehmet S.’yi kaza bölgesinin yakınlarında gözaltına aldı. Saldırganın elinde darp ettiği polis memurunun saçlarının olduğu görüldü.

Polis memurunu darp etti, kaçarken...O detay gözlerden kaçmadı

Öte yandan darp edilen polis memuru Solmaz C.'nin de Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis memurunu darp etti, kaçarken...O detay gözlerden kaçmadı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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