Polis memuru kaldırıldığı hastanede intihar etti
KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, polisi memuru İlker K. (29) göğüs ağrısı şikayeti ile kaldırıldığı hastanede yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Karamürsel Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Polis memuru İlker K., evinde rahatsızlandı. Göğsünde ağrı hisseden İlker K., sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlker K. sağlık kontrolünden geçirilirken, üzerinde bulunan tabancasını çıkararak ateşledi. İlker K. olay yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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