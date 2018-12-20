Polis kurşununa 524 bin TL
İstanbul Küçükarmutlu’da 20 yaşındaki Yılmaz Öztürk’ün karakola saldırdığı sanılarak vurulmasına ilişkin tazminat davasında İçişleri Bakanlığı, 524 bin 524 TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.
6’ncı İdare Mahkemesi kararında, “İçişleri Bakanlığı görevlilerinin, kendilerine tanınan yetkileri aştığı, resmi yetki ve görevin olanaklarını kullanarak davacıların zarar görmesine sebep olduğu” vurgulandı. Küçükarmutlu’da 21 Şubat 2016 gecesi evine gitmekte olan 20 yaşındaki fırın işçisi Yılmaz Öztürk, polisin açtığı ateşle vurularak ölmüştü. Polis, Öztürk’ün Küçükarmutlu Polis Karakolu’na havaifişek atan yaşadışı bir sol örgütün üyesi olduğunu ve dur ihtarına uymayıp kaçarken vurulduğunu iddia etmişti. Ancak Öztürk’ün kaçmadığı, sabıkasının bulunmadığı, örgütsel ilişkisine dair GBT kaydının olmadığı, elbiselerinde ve ellerinde barut artığının çıkmadığı tespit edilmişti. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık polis Yasin Hiçyılmaz’a 10 yıl hapis cezası verilmişti.
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