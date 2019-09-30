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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.09.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Polis kimliğini ve elbisesini buldu... Telefon çaldı gerçeği söyleyemedi

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Polis kimliğini ve elbisesini buldu... Telefon çaldı gerçeği söyleyemedi

Adana'da Seyhan Baraj Göleti'ne giren ve boğularak hayatını kaybettiği ileri sürülen 22 yaşındaki kadının cesedi sualtı polislerince gölden çıkartıldı. Kadının çalmaya başlayan cep telefonunu açmak zorunda kalan polis memuru, arayan annesine kızının öldüğünü söyleyemedi.

Adana'da Seyhan Baraj Göleti'nde boğularak yaşamını yitirdiği iddia edilen 22 yaşındaki kadının cesedi, sualtı polislerince kıyıdan 3 metre açıkta bulundu. 

Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi yakınlarında genç bir kadının Seyhan Baraj Göleti'ne girdiği ve sudan çıkmadığı ihbarını alan polis ekipleri, göl kenarında isminin Hayriye Kara olduğu öğrenilen 22 yaşındaki kadının kimliğini ve elbiselerini buldu.

Yapılan fiziki arama sonuç vermeyince olay yerine Adana Sualtı Grup Amirliği ekipleri çağırıldı.

Olay yerine çağırılan sualtı polisi, genç kadının cesedini kıyıdan 3 metre açıkta bularak sudan çıkardı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından Kara'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anında genç kadınla birlikte olduklarını ileri süren iki erkek şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu sırada kadının çalan cep telefonunu açmak zorunda kalan polis memuru, arayan Kara'nın annesine, kızının öldüğünü söyleyemedi. Polis memuru, telefonu bulduklarını belirterek, aileyi polis merkezine davet etti.

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