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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
04.02.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Polis 'Kim vurdu' diye sordu, bu cevabı verdi

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Polis 'Kim vurdu' diye sordu, bu cevabı verdi

Adıyaman'da Tayfun Aydemir (48) tartıştığı amcasının oğlu Mahmut Aydemir'i (40) tabanca ile bacağından vurdu. Olay yerinde inceleme başlatan polis, olay mahallinde bulunanlara Mahmut Aydemir'i kimin vurduğunu sordu. Kalabalıkta bulunan Tayfun Aydemir, polislerin sorusuna 'Ben vurdum' karşılığını verince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Tayfun Aydemir ile kuzeni Mahmut Aydemir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Tayfun Aydemir, yanındaki tabanca ile Mahmut Aydemir'i sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Mahmut Aydemir'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİSE 'BEN VURDUM' DEDİ

Bu arada olay yerinde inceleme başlatan polis, olay mahallinde bulunanlara Mahmut Aydemir'i kimin vurduğunu sordu. Kalabalıkta bulunan Tayfun Aydemir, polislerin sorusuna 'Ben vurdum' karşılığını verdi. Bunun üzerine Aydemir, yanındaki suç aleti tabanca ile gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Polis Kim vurdu diye sordu, bu cevabı verdi

 

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