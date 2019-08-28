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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)
28.08.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Polis kılıktan kılığa girdi... Çete çökertildi

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Polis kılıktan kılığa girdi... Çete çökertildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, telefonla aradıkları vatandaşları kendilerini savcı olarak tanıtıp, dolandıran 6 kişilik çetenin aranan 4 üyesi de yakalandı. Polisin geçtiğimiz günlerde 'seyyar satıcı', 'temizlik görevlisi' kılığına girerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 2 çete üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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  • Polis kılıktan kılığa girdi... Çete çökertildi
  • Polis kılıktan kılığa girdi... Çete çökertildi
  • Polis kılıktan kılığa girdi... Çete çökertildi
  • Polis kılıktan kılığa girdi... Çete çökertildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçede yaşayan N.Ç., geçen nisan ayında polisi arayarak, kendisini telefonla arayarak, savcı olduğunu söyleyen bir kişinin, 'kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildi' sözleri üzerine belirttiği adrese 450 bin TL bıraktığını daha sonra ise dolandırıldığını anladığını söyledi. Ayrıca kendisinden 100 bin TL daha istendiğini bildirdi. Bunun üzerine polis, N.Ç.'den, bu kişilere randevu vermesini istedi. 

Ardından da operasyon için harekete geçti. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belediye personeline ait kıyafetleri giyerek, bahçıvan ve temizlik görevlisi kılığında randevu yerinde bekledi. N.Ç. ile buluşmaya gelen 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

İ.F. ve M.T. oldukları belirlenen dolandırıcılar, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

DİĞER ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Yakalanma anları polis kamerası tarafından görüntülenen şüphelilerin ifadesi doğrultusuna soruşturmayı genişleten polis, dolandırıcılık yapan şüphelilerin 6 kişilik çete olduğunu tespit etti.

Polis, kimliklerini tespit ederek takibe aldığı 4 çete üyesini de operasyonla yakaladı.  F.K., H.T., B.B., ve Ö.Ö. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda telefon, SİM kartı ve telsiz ele geçirildi.

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