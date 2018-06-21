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    Polis kılığındaki gaspçı Emniyet'ten çıktı

    ESKİŞEHİR (AA)
    21.06.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün, bankaya götürdükleri 307 bin lirayı silah zoruyla gaspettiği öne sürülen 3 kişi, Eskişehir ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Zanlılardan birinin Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli Enver B. (40) olduğu öğrenildi.

    Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonundan bankaya para götüren muhasebeci Betül Töral ile şoför Mehmet Cem Sabancı'yı 18 Haziran'da araçlarında silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra 307 bin lirayı gasbederek kaçan polis üniformalı şüpheli ile suç ortaklarının yakalanması için çalışma yürüten asayiş şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Polis üniforması ile girdi, herkesi kelepçeleyip paraları aldıPolis üniforması ile girdi, herkesi kelepçeleyip paraları aldı

    Şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını da tespit eden ekipler, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Enver B. (40), kayınbiraderi Yasin P. (35) ve kaçtıkları aracın sahibi Muhittin Y. yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 tabanca, 60 fişek, bir polis yeleği, bir polis montu, iki cop, bir el feneri, iki telsiz, bir bıçak, deri eldiven, iki gözlük ile 13 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden Yasin P'nin bir süre söz konusu şirkette işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

    Eskişehir'de 2 kişiyi kelepçeleyip 350 bin lira parayı alıp kaçtılar
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    Etiketler: gasp , sahte polis , son dakika , haberler
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