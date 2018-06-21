Polis kılığındaki gaspçı Emniyet'ten çıktı

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonundan bankaya para götüren muhasebeci Betül Töral ile şoför Mehmet Cem Sabancı'yı 18 Haziran'da araçlarında silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra 307 bin lirayı gasbederek kaçan polis üniformalı şüpheli ile suç ortaklarının yakalanması için çalışma yürüten asayiş şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını da tespit eden ekipler, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Enver B. (40), kayınbiraderi Yasin P. (35) ve kaçtıkları aracın sahibi Muhittin Y. yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 tabanca, 60 fişek, bir polis yeleği, bir polis montu, iki cop, bir el feneri, iki telsiz, bir bıçak, deri eldiven, iki gözlük ile 13 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden Yasin P'nin bir süre söz konusu şirkette işçi olarak çalıştığı öğrenildi.