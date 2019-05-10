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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
10.05.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Polis kepenkten bakınca kız çocuğunu görüp kurtarmıştı. Serbest kaldı!

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Polis kepenkten bakınca kız çocuğunu görüp kurtarmıştı. Serbest kaldı!

Antalya'da biri kız 2 çocuğu iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip video izleterek istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.F., adli kontrolle serbest kaldı.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F., iddiaya göre iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K.'ye cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti. M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.

Olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F.'nin kendisini dükkâna kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca, M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

KAYIP KIZ İŞ YERİNDE KİLİTLİ BULUNDU

S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, geçen pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. Baskında kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı.

Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'na teslim edildi.

İşlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.F., ifadesinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü... Antalyadaki operasyonda iğrenç detaylar
Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü... Antalya'daki operasyonda iğrenç detaylar
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