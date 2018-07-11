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    Önce hayatını kurtardı sonra sırtında taşıdı

    DHA
    11.07.2018 - 00:42 | Son Güncelleme:

    Adıyaman'da, binanın çatısına çıkan ve intihar etmek isteyen genci polis önce kurtardı, ardından yürüme güçlüğü yaşadığı için sırtında taşıdı.

    Olay, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi’nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısına çıkan Emrullah G'yi (16) görenler durumu polise bildirdi.

    Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından binanın önünde önlem alındı.

    Önce hayatını kurtardı sonra sırtında taşıdı

    Polis, çatı katına çıkarak yaklaşık yarım saat süren konuşma sonunda genci ikna etti. İkna edilen Emrullah G., daha sonra yürümekte zorlanınca sivil polis memuru Mehmet Gökdemir tarafındanÿsırtına alınarak 4 katlı binadan aşağı indirilerek hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

    Önce hayatını kurtardı sonra sırtında taşıdı

    Sırtında Emrullah Gyiÿtaşıdığını gören kalabalık polisi alkışladı.

    Etiketler: intihar , genç
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