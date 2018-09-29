Polis Instagram'da fark etti... Katili düğme ele verdi
Ali Güney, istediği parayı vermeyen komşusu Tatiana Açan’ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin önündeki sır perdesini boğuşma sırasında Güney’in hırkasından kopan düğme araladı.
İSTANBUL Bağcılar’da yaşayan Ali Güney (21), 21 Şubat 2018 günü ailesi evden ayrılınca, Moldova asıllı komşuları Tatiana Açan’ın (54) evine gitti, para istedi. Bu isteği ‘garip’ bulan Açan, “Ne parası oğlum, dur anneni arıyorum” dedi. Sinirlenen Ali Güney ise kadına saldırdı. Boğuşma sırasında cebindeki çakıyı Açan’ın boğazına saplayan Güney, komşusunu öldürdü. Bağcılar Araştırma Büro ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Açan’ın cesedinin yanında bir düğme buldu. Ancak evdeki herhangi bir kıyafette ya da ayrı olarak düğmenin benzeri bulunamadı.
DNA’LAR DA TUTTU
Polis, geriye doğru evin girişini gören kameranın kayıtlarını incelemeye aldı. Binada oturanlar dışında apartmana giren olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, binada oturanların parmak izlerini aldı, sosyal medya hesaplarını da inceledi. Ali Güney’in 28 Ocak 2017’de çektirdiği bir fotoğraf cinayetin perdesini araladı. Güney’in hırkasındaki düğmenin 9 Ağustos 2018’de çektirdiği fotoğrafta yerinde olmadığı görüldü. Açan’ın tırnaklarının arasındaki doku örnekleriyle Güney’in babasından alınan DNA örnekleri de karşılaştırıldı. DNA da uyuşunca polis Ali Güney’i ailesiyle yaşadığı evde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Ali Güney tutuklandı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ: KUZENİME HEDİYE ALDIM
ALİ Güney’in evinde yapılan aramada, cinayette kullanılan çakı, olay sırasında giydiği hırka ve Açan’ın eşine ait cep telefonu kulaklığı bulundu. Güney ise Emniyet’teki sorgusunda cinayeti itiraf etti, şunları söyledi: “Çakıyı boğazına salladım ve yere düştü. Daha sonra evdeki 200 TL, 200 dolar, 1 çakmak, 5-6 adet saat, cep telefonu kulaklığı ile alkol şişelerini aldım. Paralarla da kuzenime hediye olarak elektronik sigara aldım. Aldığım saatleri de korkuya kapılarak çöp kutularına attım.”
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