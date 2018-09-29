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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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29.09.2018 - 23:39, Son Güncelleme:

Polis Instagram'da fark etti... Katili düğme ele verdi

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Polis Instagram'da fark etti... Katili düğme ele verdi

Ali Güney, istediği parayı vermeyen komşusu Tatiana Açan’ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin önündeki sır perdesini boğuşma sırasında Güney’in hırkasından kopan düğme araladı.

İSTANBUL Bağcılar’da yaşayan Ali Güney (21), 21 Şubat 2018 günü ailesi evden ayrılınca, Moldova asıllı komşuları Tatiana Açan’ın (54) evine gitti, para istedi. Bu isteği ‘garip’ bulan Açan, “Ne parası oğlum, dur anneni arıyorum” dedi. Sinirlenen Ali Güney ise kadına saldırdı. Boğuşma sırasında cebindeki çakıyı Açan’ın boğazına saplayan Güney, komşusunu öldürdü. Bağcılar Araştırma Büro ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Açan’ın cesedinin yanında bir düğme buldu. Ancak evdeki herhangi bir kıyafette ya da ayrı olarak düğmenin benzeri bulunamadı.

DNA’LAR DA TUTTU
Polis, geriye doğru evin girişini gören kameranın kayıtlarını incelemeye aldı. Binada oturanlar dışında apartmana giren olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, binada oturanların parmak izlerini aldı, sosyal medya hesaplarını da inceledi. Ali Güney’in 28 Ocak 2017’de çektirdiği bir fotoğraf cinayetin perdesini araladı. Güney’in hırkasındaki düğmenin 9 Ağustos 2018’de çektirdiği fotoğrafta yerinde olmadığı görüldü. Açan’ın tırnaklarının arasındaki doku örnekleriyle Güney’in babasından alınan DNA örnekleri de karşılaştırıldı. DNA da uyuşunca polis Ali Güney’i ailesiyle yaşadığı evde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Ali Güney tutuklandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ: KUZENİME HEDİYE ALDIM
ALİ Güney’in evinde yapılan aramada, cinayette kullanılan çakı, olay sırasında giydiği hırka ve Açan’ın eşine ait cep telefonu kulaklığı bulundu. Güney ise Emniyet’teki sorgusunda cinayeti itiraf etti, şunları söyledi: “Çakıyı boğazına salladım ve yere düştü. Daha sonra evdeki 200 TL, 200 dolar, 1 çakmak, 5-6 adet saat, cep telefonu kulaklığı ile alkol şişelerini aldım. Paralarla da kuzenime hediye olarak elektronik sigara aldım. Aldığım saatleri de korkuya kapılarak çöp kutularına attım.”

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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