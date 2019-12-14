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Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)
14.12.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Polis iki ay boyuca takip etti! 6 ilde eş zamanlı operasyon...

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Polis iki ay boyuca takip etti! 6 ilde eş zamanlı operasyon...

Çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satarak gelir sağlayan çete, Ankara merkezli 6 ilde polisin 'Kermes' adlı eş zamanlı operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

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  • 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına Kermes operasyonu: 7 gözaltı
  • 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına Kermes operasyonu: 7 gözaltı
  • 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına Kermes operasyonu: 7 gözaltı
  • 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına Kermes operasyonu: 7 gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satarak gelir sağlayan, hırsızlık çetesini takibe aldı.

Polis, Ankara başta olmak üzere İstanbul, Antalya, Sakarya, Kırşehir ve Mardin'de faaliyet gösteren çeteyi 2 ay boyunca adım adım takip etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 'Kermes' operasyonunu başlattı. 6 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, çetenin 7 üyesi gözaltına alındı. Çalıntı olan ve değişim yapılan 16 otomobile ise el konuldu.

Ekipler, daha sonra otomobillerin parçalandığı ve şasi numaralarının değiştirildiği dükkanda arama yaptı. Aramada lüks araçlara ait çok sayıca yedek parça ve motor aksanı bulundu.

7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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