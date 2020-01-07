MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis hırsızları suçüstü yakaladı!
GeriGündem Polis hırsızları suçüstü yakaladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 18:12,Son Güncelleme:/

Polis hırsızları suçüstü yakaladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis hırsızları suçüstü yakaladı!

İstanbul Kadıköy'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi polis yakaladı. Şüphelilerden biri gözaltına alındığı sırada silahla ateş açarak polisi bacağından vurdu.

Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınmak istenen şüphelilerden biri direndiği polise ateş açarak, bacağından yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle