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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA-İHA
18.01.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

Polis göz açtırmadı... Çok sayıda gözaltı

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Polis göz açtırmadı... Çok sayıda gözaltı

Kocaeli'de, masaj salonu ile bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda da 10 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15’i ise tutuklandı.

KOCAELİ

Kocaeli'de, masaj salonu ile bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde dernek adı altında işletilen masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Polis göz açtırmadı... Çok sayıda gözaltı

Operasyonda işletme sahibi kadın D.D (36) ile Ö.C (45), M.B (29) ve E.Z. (24) isimli kadınlar gözaltına alındı.
Ekipler, aynı mahallede bulunan bir eve düzenledikleri başka bir operasyonda ise B.G. (44) isimli erkek şüpheli ile Özbekistan uyruklu kadınlar K.D. (34) ve M.O'yu (29) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden D.D ve B.G, "fuhşa aracılık ve teşvik, fuhuş için yer temin etmek" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Özbekistan uyruklu K.D. ve M.O, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. 

BURSA

Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen planlı faaliyet kapsamında "fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını işleyen aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 40 şüpheli tespit edildi.

Polis göz açtırmadı... Çok sayıda gözaltı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yalova, Bursa merkez ve Orhangazi ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Öte yandan, operasyon kapsamında 2 iş yerine vergi kaçırmaktan 3'er bin lira ceza uygulandığı, 2 kişi hakkında kimlik bulundurmamaktan, 3 kişi hakkında ise kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından idari işlem yapıldığı öğrenildi.

AYDIN

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin bir masaj salonuna yaptığı baskında 3 iş yeri görevlisi ile fuhuş yapan 2 kadın ve 1 müşteri gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında Alacamescit Mahallesinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine gerekli çalışmalar başlatıldı. Gerçekleştirilen takip sonucunda bahse konu adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu masaj salonunda bir oda içerisinde bir erkek ve bir bayan şahsın fuhuş yaptığının tespit edilmesi üzerine iş yerinde bulunan 3 çalışan ve 2 bayan ile 1 müşteri olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. 

Polis göz açtırmadı... Çok sayıda gözaltı

Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilen şahısların sorgulamasında F.K.(32), masaj salonuna masaj yaptırmak için gittiğini ancak İ.K. isimli bayan ile bir miktar para karşılığı fuhuş yaptığını beyan etmesi üzerine fuhuş yaptığı tespit edilen İ.K. (36) ve aynı iş yerinde çalışan E. D. (30) isimli bayanlar yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 

İş yeri sahibi İ. T. (53), iş yeri sorumlusu Ö.Ö. (34) ve iş yeri çalışanı E.S.A. (34) hakkında "Fuhşa Yer Temin Etmek" suçundan gerekli işlemler başlatıldı. 

ŞANLIURFA VE MERSİN

Şanlıurfa ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15’i tutuklandı.

Polis göz açtırmadı... Çok sayıda gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve Mersin'de fuhşa aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 'Fuhşa aracılık ve teşvik' ile 'fuhuş için yer temin etmek' suçlarını işledikleri iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı.

 

Polis göz açtırmadı... Çok sayıda gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan bir miktar paraya da el konuldu. Aralarında yabancı uyruklu kadınların bulunduğu şüphelilerden 20'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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