Polis partiyi bastı! Gençlerin düzeneği herkesi şaşırttı
İstanbul'un Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri şüphe üzerine durdurduğu bir aracın içindeki 2 kişinin üzerinde bonzai buldu. Polis operasyonun devamında uyuşturucu partisi verilen evi bastı.
7 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık yarım kilo bonzai ve uyuşturucu kullanmakta kullandıkları şaşal olarak tabir edilen peş şişe düzeceği ele geçti. Mobil Park Timleri, geçtiğimiz Perşembe günü denetim yaparken şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan E.A. (36) ve E.Ü.’nün (28)üzerinden 7.5 gram bonzai ele geçti.
Gözaltına alınan 2 kişinin uyuşturucuyu aldıkları 2 adres belirlendi. Adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerden birine giren polis uyuşturucu partisi ile karşılaştı. Şaşal olarak tabir edilen pet şişe düzeneğinden uyuşturucu kullanan D.H.B. (29), H.Y. (20) B.H. (21) ve yaşı küçük H.G. gözaltına alındı.
Evde bulunan ve uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 22 yaşındaki D.A. da gözaltına alındı. Yapılan aramada, 474.8 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 405 TL ele geçti.
D.A.’nın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, parada sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahteciliğin de arasında bulunduğu 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılar şüphelilerden D.A tutuklanırken, diğerleri ise haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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