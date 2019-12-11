Polis eşleri şikâyetçi

Dört ilde özellikle memur ve resmi görevliler üzerinde bu çalışmayı yaptıklarını belirten Akbulut, “Üzülerek söylemek istediğim bir husus var. Bu yeni alım Emniyet güçleriyle ilgili eşlerinden gelen, bize yansıyan sorunlarda şiddet uyguladıklarını ve bu eğitimlerin özellikle bunlara yani anne-baba eğitimlerinin, evlilik eğitimlerinin özellikle sahada çalışan hem kolluk hem de emniyet kuvvetlerine de verilmesi gerektiğini ifade ettiler” dedi. Akbulut’un sunumu Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:

“Aile içi şiddet sorununu, sadece kadın yaklaşımlı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle biz Baba Okulu Projesi de geliştirdik. Özellikle Samsun, Ordu, Eskişehir ve Kütahya’da bu projeyi gerçekleştirdik ve çok ciddi katılımlar oldu ve özellikle memur, resmi görevliler üzerinde yaptık bu çalışmayı. Eskişehir’de Emniyet’ten katılanların büyük bir çoğunluğu bu eğitimlerin çok yaygınlaştırılmasını istedi.

‘ŞİDDET UYGULUYORLAR’

Üzülerek söylemek istediğim bir husus var, kayıtlara geçer mi geçmez mi bilmiyorum; bu yeni alım Emniyet güçleriyle ilgili eşlerinden gelen, bize yansıyan sorunlarda şiddet uyguladıklarını ve bu eğitimlerin özellikle bunlara yani anne baba eğitimlerinin, evlilik eğitimlerinin özellikle sahada çalışan hem kolluk hem de Emniyet kuvvetlerine de verilmesi gerektiğini ifade ettiler. 2015-2018’de 100 kadar vaizimize iki ayrı eğitim verdik ve sahada bu eğitimleri uygulamaları için de kendilerine materyaller hazırladık, uygulandı. Fabrika, kahvehane gibi yerlerden başlayarak bu hareketi daha çok faile yönelik eğitime dönüştürmek istiyoruz.”

1 YILDA 553 BİN TEDBİR

ADALET Bakanlığı Sözcüsü ve Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, kadına yönelik şiddet olaylarında mahkemelerin bu yıl 553 bin 463 önleyici ve koruyucu tedbir kararı verdiğini söyledi. Çekin, Bakanlık Sözcülüğü’nün kurulmasının ardından dün ilk basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. Kadına yönelik şiddetin, hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğini kaydeden Çekin, “Sadece tedbirlere hükmedecek ve tedbir uygulamalarını takip edecek mahkemeler belirlenecektir. Yani şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararlarını hızla alacak ihtisas mahkemeleri kurulacaktır”dedi. (ANKARA)