Polis ekipleri yakaladı! Hızlı şarj aletlerini kumar makinesine çevirmişler
Düzce'de polis ekipleri kumar oynandığını tespit ettiği bir mekana baskın düzenledi. Baskında, hızlı şarj makinesi görünümündeki kumar makinelerine el koyuldu.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde Kadir T.ye ait iş yerinde kumar oynatıldığını belirleyerek baskın düzenledi.
SARJ MAKİNESİ GÖRÜNÜMÜNDE KUMAR MAKİNESİ!
Polis, 2’si telefon hızlı şarj makinesi görünümünde olan 4 kumar makinesi tespit etti. Makinelere ve içindeki 923 liraya el konuldu. Kadir T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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