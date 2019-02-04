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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
04.02.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Polis duvardaki o yazıları ay yıldız ile kapattı

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Polis duvardaki o yazıları ay yıldız ile kapattı

Adana'da daha önce sık sık bölücü terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin yapıldığı ve uyuşturucu satılan mahalleye operasyon düzenleyen polisleri çocuklar asker selamıyla karşılarken, polis duvarlardaki PKK yazısını ay yıldız ile kapattı.

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  • Polis duvardaki o yazıları ay yıldız ile kapattı
  • Polis duvardaki o yazıları ay yıldız ile kapattı
  • Polis duvardaki o yazıları ay yıldız ile kapattı
  • Polis duvardaki o yazıları ay yıldız ile kapattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana'da daha önce sık sık bölücü terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin yapıldığı ve uyuşturucu satılan mahalleye operasyon düzenleyen polisleri çocuklar asker selamıyla karşılarken, polis duvarlardaki PKK yazısını ay yıldız ile kapattı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, göreve başlar başlamaz il genelindeki denetimleri arttırdı. Aktaş, gençlerin zehirlenmesini önlemek için özellikle Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel ve Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne şok baskınlar yaptırdı. Daha sonra Aktaş'ın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş, terör ve özel harekat şube müdürlüğünün de katıldığı yaklaşık 300 polisle bu iki mahalleyi ablukaya aldı. Daha önce sık sık bölücü terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin yapıldığı ve uyuşturucunun satıldığı Çamlıbel Mahallesi, dört koldan özel harekat, terör ve yunus ekipleri tarafından kuşatıldı. Polisleri gören çocuklar ise onları asker selamıyla karşılayıp sevgi gösterisinde bulundu. Polis, mahallede her yeri didik didik etti, metruk binalarda uyuşturucu aradı. Bu arada polis duvarlara yazılan PKK yazılarını da sprey boya ile karaladı. Polisin PKK yazılarının üzerine ay yıldız yapması ise dikkat çekti. Yapılan bu şok uygulamada 2 kilo 740 gram esrar, yüzlerce uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait mermi ile fişek ele geçirildi.

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