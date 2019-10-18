Polis çeteyi terlikten çökertti!
Esenyurt’ta şüphe üzerine durdurulmaya çalışılan araç kaçınca kovalamaca ile durduruldu. Araçta bulunan bir terliğin hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenince hırsızlık çetesi üyeleri gözaltına alındı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Araçtakilere dur ihtarında bulunuldu. Araçtakiler kaçmaya başladı. Polis ekipleri, aracı kovalamaca ile durdurdu. Araçta yapılan incelemede 2 adet kapüşon ve bir terlik buldu.
Araçta bulunan terlik, Esenyurt’ta bir evden hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsızın ayağındaki ile aynıydı. Polis bu bilgi üzerine araçta bulunan Serdar D., Resul Ö., Fikri M., Mustafa D. ve Ahmet Can G’yi gözaltına aldı. Terlikten yola çıkan polis araçta bulunan Resul Ö ve Fikri M’nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini belirledi.
Araçta bulunan Mustafa D. ve Serdar D’nin yoklama kaçağı oldukları, Ahmet Can G’nin de hırsızlıktan arandığı tespit edildi. Mustafa D. ve Ahmet Can G., sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, Fikri M., Serdar D ve Resul Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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