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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
11.02.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Polis bu soyguncuyu arıyor

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Polis bu soyguncuyu arıyor

Malatya'da bir markette kar maskeli ve pompalı tüfekli kişinin soygun anı kameralara yansıdı .

Olay, geçen 6 Şubat Çarşamba günü saat 19.12'de Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Markete kar maskesi takarak ve elinde pompalı tüfekle giren şüpheli, çalışanları göremeyince marketin deposuna yöneldi. Depoda market çalışanını bulan soyguncu pompalı tüfeği doğrultarak kasaya götürdü.

Kar maskeli soyguncu tüfeğini doğrultmasıyla korku dolu anlar yaşayıp elini havaya kaldıran market çalışanına kasayı açtırarak tüm parayı aldı. Yaklaşık bin lira parayı alıp bölgeden uzaklaşan tüfekli soyguncu, kayıplara karıştı.

Korkudan neye uğradığını şaşıran market çalışanının durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliği tespit edilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kar maskeli, pompalı tüfekle gerçekleşen market soygunu ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis bu soyguncuyu arıyor

Polis bu soyguncuyu arıyor

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