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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.06.2019 - 06:32, Son Güncelleme:

Polis bu ihbarı alınca TIR'ın önündeki tüm araçları uyardı! 30 km sürdü...

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Polis bu ihbarı alınca TIR'ın önündeki tüm araçları uyardı! 30 km sürdü...

Erzincan'da rampadan inerken freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden TIR, polis eskortu eşliğinde güçlükle durduruldu. TIR şoförü Serdar Başak, "Sakaltutan rampasından indiğim sırada aniden frenler boşaldı, 30 kilometre boyunca aracın hızını azaltmaya çalıştım"

Erzincan-Sivas kara yolunda Serdar Başak'ın (47) kullandığı 54 LG 015 plakalı tırın Sakaltutan geçidinden inişi sırasında frenleri boşaldı.

'155 POLİS İMDAT'I ARADI

Durumu fark ederek vites küçültüp hızını azaltmaya çalışan sürücü Başak, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi. Polis ekipleri, olası kazanın önüne geçmek için geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alarak tırı takibe başladı. Aracın duramama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bölgede hazır bekletilirken Çağlayan Kavşağına ise kapan kuruldu.

GÜÇLÜKLE DURDURULDU

Kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır, herhangi bir kazaya karışmadan Kemah kara yolu kavşağı üst geçidinde güçlükle durduruldu. İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

Polis bu ihbarı alınca TIRın önündeki tüm araçları uyardı 30 km sürdü...

Tır şoförü Serdar Başak yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin gözetiminde aracını durdurabildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sakaltutan rampasından indiğim sırada aniden frenler boşaldı, 30 kilometre boyunca aracın hızını azaltmaya çalıştım. Aracı güçlükle durdurabildim. Allah beterinden korusun. Tecrübeli olmamız dolayısıyla aracı durdurduk. Aracımızın içerisi tavuk yüklü. Sakarya ilinden Erzincan'a geliyordum."

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