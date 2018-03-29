Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Polis baskın yapınca tombala makinesini toprağa gömmüşler

    Polis baskın yapınca tombala makinesini toprağa gömmüşler

    ESKİŞEHİR,(DHA)
    29.03.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR'de 'tombala' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 88 kişiye 259'ar lira para cezası kesildi, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ekipler, tombala makinesini iş yerinin bodrumunda toprağa gömülü halde buldu.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında bulunan dernek lokaline baskın düzenledi. Baskında 'tombala' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 88 kişiye 259'ar lira olmak üzere toplam 22 bin 792 lira para cezası verildi, iş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynatmak ve yer temin etmek' suçundan yasal işlem başlatıldı.

    Polis ekipleri lokalin bodrumunda yaptıkları aramada toprağa gömülü olarak bir adet tombala makinesi buldu. Tombala makinesine el konuldu.

    Etiketler: Eskişehir , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri