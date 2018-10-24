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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
24.10.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Polis başından ayrılmadı: Sakın gözlerini kapatma

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Bağcılar’da Afganistan uyruklu bir genç arkadaşları tarafından demirlerle darp edilince yardımına polisler koştu. Polisler darp edilen Afgan gencin yanına gelerek bir yandan suyla elini yüzünü yıkadı, bir yandan da ‘Sakın gözlerini kapatma’ diyerek bilincini açık tutmaya çalıştı. Afgan genci yalnız bırakmayan polislerin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Olay, Bağcılar Bağlar mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları tarafından demir çubuklar ile feci şekilde dövülen Afganistan uyruklu genç olay yerinden kaçtıktan sonra bir iş yerinin önüne gelerek yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yunus polisleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı.

Polisler ağırlaşan genci bir an olsun yalnız bırakmadı

Vücudunda hissettiği acılar dakikalar geçtikçe ağırlaşan genci olay yerinde bulunan polis memurları bir an olsun yalnız bırakmadı. Polislerden biri sürekli olarak yaralı gencin yüzünü yıkayıp onunla konuşarak bilincini açık tutmaya çalışırken diğer polis memuru da sürekli olarak sağlık ekipleri ile irtibat kurmaya çalıştı.

Polisten Afgan gence ‘Sakın gözlerini kapatma’

Yaralı gencin durumunun ağırlaştığını fark eden polis memuru talihsiz gence ‘sakın gözlerini kapatma’ diyerek bilincini açık tutmaya çalıştı. Yaşanan bu anlarda polis ekipleri vatandaşlardan büyük takdir aldı. Polis ekipleri yaralı gencin ambulansa taşınana kadar yanından ayrılmadı. Ambulansa alınan genç sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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