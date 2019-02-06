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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.02.2019 - 01:11, Son Güncelleme:

Polis aracına silahlı saldırı: Yaralılar var

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Polis aracına silahlı saldırı: Yaralılar var

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 polis yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı da 1'i ağır 2 polis yaralandı. Ağır yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis aracına silahlı saldırı: Yaralılar var

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından mahallede geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, 1 kişiyi saklandığı yerde suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da emniyete geldi.

Polis aracına silahlı saldırı: Yaralılar var

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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