Polis aracına silahlı saldırı: Yaralılar var
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 polis yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı da 1'i ağır 2 polis yaralandı. Ağır yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olayın ardından mahallede geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, 1 kişiyi saklandığı yerde suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da emniyete geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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