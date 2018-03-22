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Polis aracı dereye uçtu! 1 polis şehit, 1 polis kayıp
Hürriyet Haber
22.03.2018 - 08:38 | Son Güncelleme:
Trabzon'un Maçka ilçesinin Çatak mevkinde şüpheli bir aracı takip eden üç polis memurunun bulunduğu araç dereye uçtu. 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Araçtaki diğer polisi arama çalışmaları devam ediyor.
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