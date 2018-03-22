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    Polis aracı dereye uçtu! 1 polis şehit, 1 polis kayıp

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 08:38 | Son Güncelleme:

    Trabzon'un Maçka ilçesinin Çatak mevkinde şüpheli bir aracı takip eden üç polis memurunun bulunduğu araç dereye uçtu. 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Araçtaki diğer polisi arama çalışmaları devam ediyor.

    Kazanın ardından 1 polis memuru şehit düştü, Diğer 2 polis memurundan 1'i yaralı olarak kurtulurken, akıntıya kapılıp kaybolan diğer polis memurunu arama çalışmaları başlatıldı.

    Etiketler: Maçka , Trafik kazası , Polis , Şehit , gündem
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