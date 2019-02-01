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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR (DHA)
01.02.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Polis amiri, kaçak kazı için zırhlı araç yönlendirmiş

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Polis amiri, kaçak kazı için zırhlı araç yönlendirmiş

Diyarbakır Silvan'da 'Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle geçen hafta aralarında Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ile 4’ü polis 8 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklananlar arasında bulunan Nöbetçi Amir Komiser Serkan C.nin kaçak kazıya resmiyet kazandırmak ve fazla dikkat çekmemesi amacıyla ihbarların önüne kesmek için olay yerine zırhlı polis aracı yönlendirdiği ifadelerde yer aldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak define aranacağı yönünde ihbar üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan araştırmada Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, komiser yardımcısı Bekir B., komiser yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P. ve Abdulmüddalip G.'nin de aralarında bulunduğu bir grup kişinin olaya karıştığı belirlenince durum Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a bildirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın, "Ne gerekiyorsa yapılacak" dediği kaçak define arayıcılarına yönelik talimatı ile Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı.

KAZI ÖNCESİ EMNİYETTE ÖNLEM ALINDI

Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ve suça karışan ekibi, meslektaşlarının kendilerini takip ettiklerinden habersiz kaçak kazı için harekete geçti. Komiser yardımcılarından Serkan C. olay gecesi İlçe Emniyet Amirliği’nde Nöbetçi Amir olarak görevlendirildi. Öztürk ise diğer rütbelilerin tarihi konağın bahçesindeki kaçak kazıya müdahale etmelerini engellemek amacıyla hepsini odasında topladı.

Nöbetçi Amir Serkan C., ’155 Polis İmdat’ ihbar hattındaki görevli polis memurunu arayarak kendilerinin bir çalışması olacağını, kazı yapıldığına ilişkin ihbar telefonu geldiğinde ekip göndermemelerini ve kendisinin aranmasını istedi.

YOĞUN İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE ZIRHLI POLİS ARACI SEVK EDİLDİ

Aralarında polis memurlarının da bulunduğu ekip söz konusu adreste kazı yaparken, çevredeki vatandaşların yoğun şekilde ihbarda bulunuldu. Ancak 155 hattında bulunan polis memuru kendine söylenilen emri yerine getirip hiçbir şeyden habersiz durumu Nöbetçi Amir Komiser Serkan C.'ye bildirdi. Bunun üzerine Serkan C., kaçak kazıya resmiyet kazandırmak ve fazla dikkat çekmemesi amacıyla ihbarların önüne kesmek için olay yerine zırhlı polis aracı yönlendirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN’IN TALİMATIYLA OPERASYON BAŞLATILDI

Tüm hazırlıklarını tamamlayan kaçak define arayıcıları kendilerini takibe alan meslektaşlarından habersiz söz konusu bölgede kazı yapmaya başladıkları sırada Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da talimatıyla operasyon başlatıldı. Kaçak kazı yapan ekip henüz 1 metre kazdıkları sırada uzun süredir takip eden polisler baskın yaptı. Kazı yapılan aramada ise kazma, kürek, dedektör gibi malzemeler ele geçirildi.

Olay yerinde bulunan komiser yardımcıları Bekir B., polis memurları Ali P., Abdulmüddalip G, sivil vatandaşlar Mahfuz A, Nesih T., Abdulvahap K.,Arif A. ve İsamettin Ç. ile o gece nöbetçi amir olan komiser yardımcısı Serkan C. ve Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk de gözaltına alındı.

TERÖRİSTLERİN KAÇARKEN GÖMDÜKLERİ PARA VE ALTINLARI ARIYORDUK

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin verdikleri ifadede, ''Sur olayları sırasında kaçan teröristlerin altın ve paraları buraya gömdüklerini öğrendik. Bu nedenle kazı yapıyorduk'' dedikleri öğrenildi. Ancak yapılan tespitlerde bahsedilen evrakla ilgili herhangi bir resmi işlem yapmadıkları belirlendi. Polis soruşturmayı derinleştirdiğinde gerçek ortaya çıktı. Şüphelilerin kazıyı Ermeniler'e ait altınların buraya gömülü olduğu duyumları üzerine yaptıkları öğrenildi.

POLİS MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, komiser yardımcısı Bekir B., komiser yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P. ile Abdulmüddalip G ve sivil şüpheliler Arif A., Nesih T., Abdulvahap K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ RÜYAYA YATMIŞ

İddiaya göre tutuklananlar arasında bulunan ziraat mühendisi Abdulvahap K.'nın annesinin de defineyi bulmak için istihareye yattığı ve kazı sırasında oğlunu telefonla yönlendirdiği öğrenildi.

Polis amiri, kaçak kazı için zırhlı araç yönlendirmiş

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