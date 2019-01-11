Polis Akademisi’ne sınavla geçiş kararı
ANAYASA Mahkemesi (AYM), Polis Koleji mezunlarının doğrudan kayıt yerine sınavla Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne geçişine karar verdi.
Polis Koleji son sınıf öğrencileri, Polis Akademisi’ne girişte direkt kayıt yerine sınav şartı getirilmesinin eğitim hakkının ihlali olduğu iddiasıyla önce dava açtı, sonuç alamayınca da 2015’te AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Polis Koleji mezunlarına Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne sınavsız giriş imkânı sağlayan düzenlemelerin kaldırılmasıyla eğitim hakkının ihlal edildiği iddia edildi. AYM 2. Bölümü bu başvuruyu 26 Aralık’ta görüştü ve kabul edilemez buldu. AYM kararında özetle şu değerlendirmeler yapıldı: “... Başvuruculara aşırı ve katlanılamaz bir külfet yüklenmediği, başvurucuların eğitim hakkına yapılan müdahalenin ölçülü olduğu ve başvurucuların eğitim ve öğrenim haklarına yönelik bir ihlal olmadığının açık olduğu sonucuna varmış ve başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.”
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