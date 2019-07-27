Polis Akademisi'nden açıklama geldi: 24.Dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 24. Dönem mülakat tarihi belli oldu. Mülakat sürecinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğünce 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için lisans mezunu 3 bin kadın polis memuru adayı alınacak. Peki, POMEM mülakat sınavı ne zaman yapılacak? İşte, POMEM mülakat duyurusu…
24. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adayların Mülakat Sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların sınav giriş belgeleri sınav tarihinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
Adaylar Mülakat Sınavına gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ve "Nüfus Cüzdanı"nın aslını yanlarında getireceklerdir. Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tradresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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