Polis Akademisi raporu: ABD, FETÖ’nün faaliyet merkezi
POLİS Akademisi’nce “Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ” başlığıyla yayımlanan FETÖ raporunda, ABD’nin örgütün dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumunda olduğu belirtildi.
74 sayfalık raporda özetle şu değerlendirmelerde bulunuldu:
“FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen’in ikametgâhı olması nedeniyle ABD, örgütün halihazırda dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumundadır. Örgütün ABD’de yaygın bir okul yapılanması, ticaret ağı ve sahip olduğu milyarlarca dolara ulaşan bir ekonomik hacmi mevcuttur. FETÖ’nün ABD’de 140’ın üzerinde okulu bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetleri vasıtasıyla FETÖ ABD’de yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde etmektedir. ABD makamlarının FETÖ’ye ülkesinde yapılanması konusunda izin verdiği görülmektedir. FETÖ, ABD’de bağış, rüşvet ve kültür gezileri marifetiyle elde ettiği lobi kabiliyetini Türkiye üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bunun en son yansıması ABD’de Türkiye’nin egemenlik haklarına aykırı bir şekilde görülen Hakan Atilla davası olmaktadır.
AB ÜLKELERİNDE YAPILANMA
FETÖ, hem Türkiye’nin AB ile geliştirmiş olduğu yoğun ilişkileri hem de AB’nin uluslararası politikada artan nüfuzunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı amaçlamıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AB ülkeleri gerek topraklarında yerleşik gerekse de Türkiye’den firar eden FETÖ mensuplarına kucak açmış, örgüt bürokrasi ve siyasette nüfuzlu dostlarla destekleyerek bulunduğu ülkedeki örgütlenmesini güçlendirme yoluna gitmiştir.
MISIR’A SIĞINACAK
FETÖ’nün Mısır’daki yapılanması ve faaliyetlerine baktığımızda, örgütün başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin aleyhine istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığı görülmektedir. Gerginleşen Mısır-Türkiye ilişkilerinde FETÖ, kendisine alan açıldığını görmüştür. Mısır’a istihbari bilgiler sağlayarak Sisi yönetimiyle ilişkilerini kuvvetlendirmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı’nın FETÖ’nün terör listesine dahil edilmesi yönündeki karar tasarısına tek çekimser kalan ülkenin Mısır olması da tesadüfi değildir. FETÖ, bugün Mısır istihbarat kurumlarıyla da güçlü ilişkilere sahip hale gelmiştir. FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ABD’den sınır dışı edilmesi halinde Mısır’a sığınabileceği söylentileri de temelsiz değildir. Bu iddiaları doğrular şekilde, Ortadoğu ve Afrika’daki FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Mısır’da toplantılar düzenlediği bilinmektedir.”
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