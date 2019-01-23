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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Polis Akademisi raporu: ABD, FETÖ’nün faaliyet merkezi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Polis Akademisi raporu: ABD, FETÖ’nün faaliyet merkezi

POLİS Akademisi’nce “Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ” başlığıyla yayımlanan FETÖ raporunda, ABD’nin örgütün dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumunda olduğu belirtildi.

74 sayfalık raporda özetle şu değerlendirmelerde bulunuldu:

FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen’in ikametgâhı olması nedeniyle ABD, örgütün halihazırda dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumundadır. Örgütün ABD’de yaygın bir okul yapılanması, ticaret ağı ve sahip olduğu milyarlarca dolara ulaşan bir ekonomik hacmi mevcuttur. FETÖ’nün ABD’de 140’ın üzerinde okulu bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetleri vasıtasıyla FETÖ ABD’de yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde etmektedir. ABD makamlarının FETÖ’ye ülkesinde yapılanması konusunda izin verdiği görülmektedir. FETÖ, ABD’de bağış, rüşvet ve kültür gezileri marifetiyle elde ettiği lobi kabiliyetini Türkiye üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bunun en son yansıması ABD’de Türkiye’nin egemenlik haklarına aykırı bir şekilde görülen Hakan Atilla davası olmaktadır.

AB ÜLKELERİNDE YAPILANMA

FETÖ, hem Türkiye’nin AB ile geliştirmiş olduğu yoğun ilişkileri hem de AB’nin uluslararası politikada artan nüfuzunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı amaçlamıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AB ülkeleri gerek topraklarında yerleşik gerekse de Türkiye’den firar eden FETÖ mensuplarına kucak açmış, örgüt bürokrasi ve siyasette nüfuzlu dostlarla destekleyerek bulunduğu ülkedeki örgütlenmesini güçlendirme yoluna gitmiştir.

MISIR’A SIĞINACAK

FETÖ’nün Mısır’daki yapılanması ve faaliyetlerine baktığımızda, örgütün başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin aleyhine istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığı görülmektedir. Gerginleşen Mısır-Türkiye ilişkilerinde FETÖ, kendisine alan açıldığını görmüştür. Mısır’a istihbari bilgiler sağlayarak Sisi yönetimiyle ilişkilerini kuvvetlendirmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı’nın FETÖ’nün terör listesine dahil edilmesi yönündeki karar tasarısına tek çekimser kalan ülkenin Mısır olması da tesadüfi değildir. FETÖ, bugün Mısır istihbarat kurumlarıyla da güçlü ilişkilere sahip hale gelmiştir. FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ABD’den sınır dışı edilmesi halinde Mısır’a sığınabileceği söylentileri de temelsiz değildir. Bu iddiaları doğrular şekilde, Ortadoğu ve Afrika’daki FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Mısır’da toplantılar düzenlediği bilinmektedir.”

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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