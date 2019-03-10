Polis Akademisi (PA.edu.tr) bekçilik başvurusu için ilanı pazartesi günü mü açacak?

E-Devlet aracılığıyla bekçi alımı başvurularını kabul edecek olan Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruya dair şartları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açacak. Ön başvuru sürecinin ardından adaylar, ön sağlık kontrolünden geçecek. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan bekçi adayları ise yazılı sınav için hazırlıklarını gerçekleştirmeye başlayacak. Peki, bekçilik başvurusu pazartesi günü alınmaya başlanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEKÇİ ALIMI PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK MI?

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ilk ilanı yayımlanan 8 bin bekçi alımı süreci hakkında ilerleyen günlerde başvuru ekranı ve şartları hakkında bilgilerin yayımlanacağı bilgisi verilmişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde herhangi bir gelişme olmaması üzerine gözler pazartesi gününe çevrildi.

Polis Akademisi Başkanlığının konuyla ilgili net bir açıklaması olmamasına karşın ilana dair detayların bu hafta içerisinde yayımlanacağı öngörülüyor.

ADAYLARA YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

HANGİ İLDE NE KADAR BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

8 bin bekçinin hangi il ve ilçelerde istihdam edileceğine dair kontenjanlar belirlendi. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;

Adana ve ilçeleri için 260 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Adıyaman ve ilçeleri için 40 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Ağrı ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Amasya ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Ankara ve ilçeleri için 500 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Antalya ve ilçeleri için 300 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Artvin ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Aydın ve ilçeleri için 150 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Balıkesir ve ilçeleri için 175 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Bilecik ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Bingöl ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Bitlis ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Bolu ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Burdur ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Bursa ve ilçeleri için 325 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Çanakkale ve ilçeleri için 60 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Çankırı ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Çorum ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Denizli ve ilçeleri için 190 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır ve ilçeleri için 50 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Edirne ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Elazığ ve ilçeleri için 50 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Erzincan ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Erzurum ve ilçeleri için 50 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Eskişehir ve ilçeleri için 140 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Gaziantep ve ilçeleri için 220 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Giresun ve ilçeleri için 40 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Gümüşhane ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Hakkâri ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Hatay ve ilçeleri için 190 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Isparta ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

İçel (Mersin) ve ilçeleri için 180 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

İstanbul ve ilçeleri için 1000 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

İzmir ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kars ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kastamonu ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kayseri ve ilçeleri için 190 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kırklareli ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kırşehir ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kocaeli ve ilçeleri için 360 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Konya ve ilçeleri için 290 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kütahya ve ilçeleri için 50 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Malatya ve ilçeleri için 100 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Manisa ve ilçeleri için 220 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş ve ilçeleri için 140 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Mardin ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Muğla ve ilçeleri için 190 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Muş ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Nevşehir ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Niğde ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Ordu ve ilçeleri için 75 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Rize ve ilçeleri için 60 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Sakarya ve ilçeleri için 200 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Samsun ve ilçeleri için 90 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Siirt ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Sinop ve ilçeleri için 35 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Sivas ve ilçeleri için 40 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Tekirdağ 125 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Tokat ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Trabzon ve ilçeleri için 100 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Tunceli ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa ve ilçeleri için 280 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Uşak ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Van ve ilçeleri için 100 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Yozgat ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Zonguldak ve ilçeleri için 60 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Aksaray ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Bayburt ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Karaman ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kırıkkale ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Batman ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Şırnak ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Bartın ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Ardahan ve ilçeleri için 20 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Iğdır ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Yalova ve ilçeleri için 75 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Karabük ve ilçeleri için 25 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Kilis ve ilçeleri için 50 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Osmaniye ve ilçeleri için 50 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

Düzce ve ilçeleri için 30 bekçi alımının ilan edilmesi bekleniyor.

SINAV SONRASI PARKUR NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz dönemlerde yayımlanan ilanda aşamaya geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı parkur bilgileri çerçevesinde fiziki yeterlilik sınavına dahil oldu. Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.