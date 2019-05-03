Polis Akademisi komiser yardımcısı alımı yapacak | İşte komiser yardımcısı başvuru tarihleri
Polis Akademisi Başkanlığı, yaptığı açıklama ile kıdemli başpolis memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne katılacak aday alımı yapılacağı duyurdu. Kurumun internet sitesinde, komiser yardımcılığı ön başvuru tarihi ve başvuru şartları adayların erişimine açıldı. Peki, komiser yardımcılığı başvuru tarihleri ne zaman? İşte, İlk Derece Amirlik Eğitimi başvuru şartları ile ilgili detaylar.
Polis Akademisi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile başpolis memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne (komiser yardımcısı) katılacak aday alımı yapılacağı bildirildi. Peki, komiser yardımcılığı alımında başvuru şartları neler? İşte, komiser yardımcılığı başvuruları ile ilgili merak edilenler.
Başpolis memuru ve kıdemli başpolis Memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne (komiser yardımcısı) katılacak aday alımı yapılacağı bildirildi.
Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren 18 Ekim 2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne katılacak aday alımı yapılacak.
BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Ön başvurular 6-10 Mayıs tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.
İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Akademi'nin "www.pa.edu.tr" resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
“İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda;
1. En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Kanunun Geçici 29 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 26/10/2018 tarihi itibariyle kırk beş yaşından gün almamış olmak,
3. Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
4. Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve tüm meslek süresi içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
5. Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı haklarında devam eden adli veya idari soruşturma olmamak şartları aranır.” hükümleri mevcuttur.
Ön başvuruda bulunan adaylar sınav başvuru dilekçesi ve 4 adet biyometrik fotoğraflarını 13-17/05/2019 tarihleri içerisinde bağlı bulundukları İldeki Eğitim Şube Müdürlüklerine, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne Şahsen teslim etmek zorundadırlar.
Eksik belge, posta yolu veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
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