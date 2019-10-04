Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak kimdir?
Polis Akademisi Başkanlığı görevine yeniden atanan Prof. Dr. Yılmaz Çolak, biyografisi ile merak ediliyor. Daha önce çeşitli görevlerde bulunan Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, pek çok makale ve yayına sahiptir. Peki, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, 1969 yılında Giresun Görele’de doğdu. 1993 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Lisans, burslu olarak okuduğu Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Yüksek Lisans (1994) ve aynı bölümden Doktora (2000) dereceleri aldı. Kırıkkale ve Bilkent Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi, ardından 2000-2010 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev aldı. 2003 yılında Belçika Brugge’de Birleşmiş Milletler Üniversitesinde “Misafir Araştırmacı” olarak bulundu.
Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK 2010 yılında Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aralık 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs 2014’de Polis Akademisi Başkanı olarak atandı.
- Polis Akademisi Başkanı (2014-...)
- Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü (2013-2014)
- DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı (2008-2010)
- DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Vekili 2010
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