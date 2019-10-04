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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak kimdir?

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Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak kimdir?

Polis Akademisi Başkanlığı görevine yeniden atanan Prof. Dr. Yılmaz Çolak, biyografisi ile merak ediliyor. Daha önce çeşitli görevlerde bulunan Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, pek çok makale ve yayına sahiptir. Peki, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, 1969 yılında Giresun Görele’de doğdu. 1993 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Lisans, burslu olarak okuduğu Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Yüksek Lisans (1994) ve aynı bölümden Doktora (2000) dereceleri aldı. Kırıkkale ve Bilkent Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi, ardından 2000-2010 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev aldı. 2003 yılında Belçika Brugge’de Birleşmiş Milletler Üniversitesinde “Misafir Araştırmacı” olarak bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK 2010 yılında Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aralık 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs 2014’de Polis Akademisi Başkanı olarak atandı.

  • Polis Akademisi Başkanı (2014-...)
  • Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü (2013-2014)
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı (2008-2010) 
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Vekili  2010

 

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