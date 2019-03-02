Polis adım adım takip etti! Gözaltındaki arkadaşının evindeki kasayı soydu
ANTALYA’nın Finike ilçesinde gözaltına alınan arkadaşının evindeki kasadan 20 bin dolar ve 5 bin lira çalarak kaçan şüpheli otogarda yakalandı.
Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında 5 ayrı suçtan yakalama emri bulunan K.E.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Arkadaşı olduğu tespit edilen ve sahte kimlik kullanan Y.D.’nin, gözaltındaki K.E.’nin evindeki çelik kasayı alet kullanarak açtığı, 20 bin dolar ve yaklaşık 5 bin lirayı alarak kaçtığı belirlendi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.D.’yi takibe aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Y.D. polisin sıkı takibi sonucu Antalya Otogarı’nda yakalandı. Şüpheliyle birlikte çaldığı paralar da ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.E. ve Y.D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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