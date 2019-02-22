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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Orhan AŞAN/VAN (DHA)
22.02.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Polis 983 saatlik kayıtları inceleyerek yakaladı

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Polis 983 saatlik kayıtları inceleyerek yakaladı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki eve 28 Ocak'ta giren hırsızlar, toplam değeri 1 milyon lira olan tespihleri, kol saatlerini ve ziynet eşyalarını çaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 57 güvenlik kamerasının 983 saatlik kayıtlarını tek tek inceleyerek, hırsızlara ulaştı. Düzenlenen 2 operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İpekyolu ilçesi 2 Nisan Caddesi üzerinde bulunan evden 28 Ocak'ta 1 milyon liralık hırsızlık yapıldı. Evdeki pahalı tespihler, kol saatleri ve ziynet eşyaları çalınırken, hırsızlık ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, evin giriş- çıkışı ile çevresinde bulunan 57 güvenlik kamerasının 983 saatlik kayıtlarını tek tek inceledi.

Görüntülerden hırsızların kullandığı araç tespit edilirken, aynı aracın H.A.'nın kimlik bilgileri kullanılarak kiralandığı belirlendi. Özel ekip, 14 günlük çalışma sonucu hırsızların yerini de saptayıp 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlar, emniyetteki ifadelerinde, çaldıkları eşyaları Edremit ilçesindeki evin bodrum katında muhafaza ettiklerini söyledi. Polis ekiplerince çalıntı eşyalar ele geçirildi. Gözaltındaki 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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