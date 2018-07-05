Polis 3 ay dinledi! Şifre: 'Soğuk karpuz getirin'

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Manukyan" lakaplı Afife F.'nin liderliğini yaptığı çetenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır'da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis, çete liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu çevresindeki şahısların kendisine "Manukyan" dediği ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını saptadı.

Bu tespitler üzerine polis dün şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay ve Mersin'de operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak özel harekat polisleriyle 20 adrese giren polis şebeke lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu 5'i kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin daha çok Adana'nın Karataş ilçesinde tatile gelen erkeklere kadın ayarladığı ve zorla fuhuş yaptırdığı da belirlendi.



ŞİFRELER DİKKAT ÇEKTİ

Polis yaptığı teknik takipte çetenin fuhuş yapmak için "temizlik yapmak", fuhuş yapacak yeni kadın için "taze çay", fuhuş yapan yabancı kadın "kaçak çay", fuhuş yapan Türk kadın için "Türk çayı", fuhuş yapan kadınlar için ise "karpuz, temizlikçi ve oda" şifrelerini kullandıklarını tespit edildi. Müşterilerin Manukyan lakaplı çete lideri Afife F.'yi aradığında yeni bir kadın istiyorsa "bana taze çay getirin" ya da herhangi bir kadın istediğinde "Bana soğuk karpuz getirin, Adana'nın karpuzunu çok övdüler tadına bakmak istiyorum, bana yeni oda lazım, odaya temizlikçi lazım" gibi cümleler kurdukları öğrenildi. Ayrıca zanlıların fuhşu Karataş'ta yazlık otellerde yaptırdıkları için bu konuşmalardan polisin dinleme yapması halinde şüphelenmeyeceklerini düşündükleri belirlendi. 19 zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.