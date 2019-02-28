Polis 2 ay boyunca adÄ±m adÄ±m izledi, ArapÃ§a Ã¶ÄŸrendi

Polis 2 ay boyunca adÄ±m adÄ±m izledi, Arapça öÄŸrendi
Ä°stanbul'da tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yapÄ±lan operasyonda Helenistik, Roma ve Bizans dÃ¶nemlerine ait bin 239 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi, 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§eÅŸitli illerden getirilen 2863 sayÄ±lÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanununa Muhalefet suÃ§unu iÅŸleyerek tarihi eserlerin satacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
ALICI GÄ°BÄ° DAVRANAN POLÄ°SLER, ARAPÃ‡A EÄžÄ°TÄ°MÄ° ALDI
Ekipler bunun Ã¼zerine ÅŸÃ¼phelilerin BaÄŸcÄ±larâ€™da bulunan bir iÅŸyerini kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirledi. YaklaÅŸÄ±k 2 ay boyunca ÅŸÃ¼phelilerin her anÄ±nÄ± izleyen polis ekipleri tarihi eserlerin yabancÄ± uyruklu kiÅŸilere satÄ±lacaÄŸÄ± tespiti Ã¼zerine KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde gÃ¶revli iki polis, tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±yla iletiÅŸim kurabilmek iÃ§in ArapÃ§a dil eÄŸitimi aldÄ±.
Polis ekibi, satÄ±cÄ±larla tarihi eserleri gÃ¶rmek Ã¼zere 26 Åžubatâ€™ta BaÄŸcÄ±larâ€™da bir iÅŸyerinde buluÅŸmak iÃ§in anlaÅŸtÄ±. Daha sonra iÅŸyerine dÃ¼zenlenen operasyonda 2 bin yÄ±llÄ±k Ã¶lÃ¼ kÃ¼ltÃ¼nÃ¼ yansÄ±tan cenaze kompozisyonlu mermer mezar taÅŸÄ±, 2 bin 200 yÄ±llÄ±k Helenistik dÃ¶nem tanrÄ±Ã§a heykel baÅŸÄ±, Roma dÃ¶nemi aslan figÃ¼rÃ¼, Bizans dÃ¶nemi mermer adak taÅŸÄ±, UzakdoÄŸuâ€™da saÄŸlÄ±k simgesi olarak bilinen kurbaÄŸa heykeli, Helenistik, Roma ve Bizans dÃ¶nemlerine ait sikkelerinde iÃ§inde olduÄŸu bin 239 parÃ§a tarihi eser ile av tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irÄ°ldi. Operasyon kapsamÄ±nda Emre U. ve GÃ¶khan A. yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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TARÄ°HÄ° ESER KAÃ‡AKÃ‡ILARI ADLÄ° KONTROLLE SERBEST
ÅžÃ¼pheli Emre U. ve GÃ¶khan A. sorgulanmak Ã¼zere Vatan Caddesiâ€™nde bulunan KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 2 ÅŸÃ¼pheli BakÄ±rkÃ¶y Adliyesine sevk edildi. Emre U. ve GÃ¶khan A. hakkÄ±nda â€˜KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanununa Muhalefetâ€™ suÃ§undan iÅŸlem baÅŸlatÄ±larak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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OPERASYON POLÄ°S KAMERASINDA
BaÄŸcÄ±larâ€™da polis ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyon polis kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Polis ekiplerinin iÅŸyerine girmesi Ã¼zerine, yerlerde bulunan tarihi eserleri incelemeleri kameralar tarafÄ±ndan kaydedildi.
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