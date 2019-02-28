Polis 2 ay boyunca adÄ±m adÄ±m izledi, ArapÃ§a Ã¶ÄŸrendi

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Gündem
ÇaÄŸatay KENARLI/Ä°STANBUL (DHA)
28.02.2019 - 12:49, Son GÃ¼ncelleme:

Polis 2 ay boyunca adÄ±m adÄ±m izledi, Arapça öÄŸrendi

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Ä°stanbul'da tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yapÄ±lan operasyonda Helenistik, Roma ve Bizans dÃ¶nemlerine ait bin 239 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi, 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§eÅŸitli illerden getirilen 2863 sayÄ±lÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanununa Muhalefet suÃ§unu iÅŸleyerek tarihi eserlerin satacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

ALICI GÄ°BÄ° DAVRANAN POLÄ°SLER, ARAPÃ‡A EÄžÄ°TÄ°MÄ° ALDI

Ekipler bunun Ã¼zerine ÅŸÃ¼phelilerin BaÄŸcÄ±larâ€™da bulunan bir iÅŸyerini kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirledi. YaklaÅŸÄ±k 2 ay boyunca ÅŸÃ¼phelilerin her anÄ±nÄ± izleyen polis ekipleri tarihi eserlerin yabancÄ± uyruklu kiÅŸilere satÄ±lacaÄŸÄ± tespiti Ã¼zerine KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde gÃ¶revli iki polis, tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±yla iletiÅŸim kurabilmek iÃ§in ArapÃ§a dil eÄŸitimi aldÄ±.

Polis ekibi, satÄ±cÄ±larla tarihi eserleri gÃ¶rmek Ã¼zere 26 Åžubatâ€™ta BaÄŸcÄ±larâ€™da bir iÅŸyerinde buluÅŸmak iÃ§in anlaÅŸtÄ±. Daha sonra iÅŸyerine dÃ¼zenlenen operasyonda 2 bin yÄ±llÄ±k Ã¶lÃ¼ kÃ¼ltÃ¼nÃ¼ yansÄ±tan cenaze kompozisyonlu mermer mezar taÅŸÄ±, 2 bin 200 yÄ±llÄ±k Helenistik dÃ¶nem tanrÄ±Ã§a heykel baÅŸÄ±, Roma dÃ¶nemi aslan figÃ¼rÃ¼, Bizans dÃ¶nemi mermer adak taÅŸÄ±, UzakdoÄŸuâ€™da saÄŸlÄ±k simgesi olarak bilinen kurbaÄŸa heykeli, Helenistik, Roma ve Bizans dÃ¶nemlerine ait sikkelerinde iÃ§inde olduÄŸu bin 239 parÃ§a tarihi eser ile av tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irÄ°ldi. Operasyon kapsamÄ±nda Emre U. ve GÃ¶khan A. yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Polis 2 ay boyunca adÄ±m adÄ±m izledi, ArapÃ§a Ã¶ÄŸrendi

TARÄ°HÄ° ESER KAÃ‡AKÃ‡ILARI ADLÄ° KONTROLLE SERBEST

ÅžÃ¼pheli Emre U. ve GÃ¶khan A. sorgulanmak Ã¼zere Vatan Caddesiâ€™nde bulunan KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 2 ÅŸÃ¼pheli BakÄ±rkÃ¶y Adliyesine sevk edildi. Emre U. ve GÃ¶khan A. hakkÄ±nda â€˜KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanununa Muhalefetâ€™ suÃ§undan iÅŸlem baÅŸlatÄ±larak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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Polis 2 ay boyunca adÄ±m adÄ±m izledi, ArapÃ§a Ã¶ÄŸrendi

OPERASYON POLÄ°S KAMERASINDA

BaÄŸcÄ±larâ€™da polis ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyon polis kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Polis ekiplerinin iÅŸyerine girmesi Ã¼zerine, yerlerde bulunan tarihi eserleri incelemeleri kameralar tarafÄ±ndan kaydedildi.

Polis 2 ay boyunca adÄ±m adÄ±m izledi, ArapÃ§a Ã¶ÄŸrendi

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