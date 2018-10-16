Polis 13 gün sonra içeride
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu başkonsolosluk binasında beklenen polis incelemesi başladı. Türk ve Suudi heyetler binada birlikte inceleme yaptı.
AMERİKAN Washington Post gazetesi yazarı Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolmasının üzerinden 13 gün geçerken Türk ve Suudi yetkililer arasında yaşanan inceleme krizi dün aşıldı. Geçen haftadan bu yana İstanbul’da bulunan Suudi polis heyeti İstanbul Emniyeti ile görüştü. Türk heyet Suudilerle birlikte akşam saatlerinde incelemelere başladı.
Cemal Kaşıkçı’nın boşanma belgelerini almak üzere 2 Ekim’de girdiği başkonsoloslukta esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından olay dünya basınının gündemine oturdu. İçeriye girişi güvenlik kameralarına yansıyan ancak çıkış anına dair görüntü olmayan Cemal Kaşıkçı’nın Başkonsolosluk’ta öldürüldüğü ve cesedinin taşındığı iddia edildi. Suudi Arabistan bu iddialar üzerine geçen hafta cumartesi günü 15 kişilik bir ekibi Türkiye’ye gönderdi. Ancak günlerdir merakla beklenen Türk polisinin incelemesi düne kadar mümkün olmadı.
Dışişleri Bakanlığı, dün öğle saatlerinde Başkonsolosluk binasında inceleme yapılacağını açıkladı. Suudi Arabistan’dan gelen polis ekibi de bu açıklamanın ardından ilk kez İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesini ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat kaldıkları emniyetten saat 15.15 sıralarında ayrılan Suudi heyeti saat 17.50’de başkonsolosluk binasına geldi.
BASINA GÜVENLİK ŞERİDİ
İstanbul polisi saat 18.30 sıralarında konsolosluk önüne gelerek güvenlik şeridi çekti. Günlerdir Başkonsolosluk binası önündeki parka kamp kuran gazeteciler şerit dışına çıkartıldı.
İki Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan Türk heyeti saat 19.15’te Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na geldi.
Türk heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz vardı. Yılmaz’a terör soruşturmalarına bakan savcılardan biri de eşlik etti. Türk yetkililerin başkonsolosluğa gelmesinin ardından, 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de binaya girdi.
OLAY YERİ İNCELEME ARAÇLARIYLA GELDİLER
Beyaz tulumlarını giyen olay yeri uzmanı polislerin ellerinde olay yeri inceleme kitlerinin bulunduğu siyah renkli çantalar vardı. Türk heyet beraberinde her türlü inceleme malzemesini barındıran bir kamyonet de getirdi.
Saat 20.15’te 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracı daha konsolosluğa geldi. Konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alınan araçlardaki uzman ekipler, daha sonra binaya girdi.
KRAL SELMAN’DAN SORUŞTURMA İZNİ
SUUDİ Arabistan Kralı Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki başkonsolosluk binasına girdikten sonra kaybolması hakkında savcılığın ülke içi soruşturma başlatması için talimat verdi. Reuters haber ajansına bilgi veren bir Suudi yetkili, “Kral, Kaşıkçı meselesiyle ilgili olarak ve İstanbul’daki ortak ekipten alınan bilgiye dayanarak bir iç soruşturma başlatılması için emir verdi” dedi. Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili ise Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başonsolosluğu’nda öldürüldüğünü ispatlayan ses kayıtlarının Türkiye’nin elinde olduğunu ileri sürdü.
EKONOMİYİ ETKİLEDİ
GAZETECİ Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından gelen açıklamalarla Suudi Arabistan ve ABD arasında oluşan gerilim, dünya piyasalarına petrol arzını azaltacağı yönündeki endişeler nedeniyle petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Gelişmelerin etkisiyle Brent ham petrolü yüzde 0.53 artışla 80.86 dolardan işlem gördü. Suudi Arabistan’ın para birimi riyal ise dolar karşısında dün sabah Haziran 2017’den beri spot piyasada en düşük seviyesine inerek 3.7514’e kadar geriledi.
İRAN’DAN BEKLE-GÖR
SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından dünyadan olaya ilişkin tepkiler sürüyor.
İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi’nin sözcüsü Emily Thornberry, partisi iktidarda olsaydı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması nedeniyle Suudi Arabistan’a silah satışını durduracağını söyledi.
İran, Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak bekle-gör tavrı izleyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “Gerçekler ve daha fazla ayrıntılı bilgi ortaya çıkana kadar beklemeyi tercih ediyoruz... Bir şey söylemek için çok erken” dedi.
Kuveyt Başbakan Yardımcısı Anas el Saleh, Suudi Arabistan’a yönelik tepkileri haksız bir kampanya olarak niteleyerek, iddiaların Suudi Arabistan’ın bağımsızlığına yönelik olduğunu öne sürdü.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed el Halife, Kaşıkçı krizi nedeniyle Riyad’daki yatırım konferansına katılmayacağını açıklayan Uber şirketine karşı boykot çağrısında bulundu.
CNN INTERNATIONAL: ‘SORGUDA ÖLDÜ DİYECEKLER’
Amerikan CNN yayın kuruluşu, Suudi Arabistan’ın, gazeteci Kaşıkçı’nın kaçırılmasının amaçlandığı bir sorgulama sırasında işlerin ters gittiği ve bu nedenle öldüğünü kabul eden bir rapor hazırladığını öne sürdü. İsimleri gizli tutulan iki kaynağa dayandırılan habere göre; raporda, izinsiz gerçekleştirilen operasyonda dahli olanların sorumlu tutulacağı işlenecek. Kaynaklardan biri raporun hâlâ tamamlanmadığını ve değiştirilebileceğini belirtti.
İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK: POLİS SAYISI 2 KATINA ÇIKARILDI
İRAN’ın Atina ve Paris büyükelçiliklerine geçen ay yapılan saldırıların ardından bu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik ve konsolosluk binalarında güvenlik önlemleri arttırıldı. İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu Tahran Sokak’ın giriş ve çıkış noktalarına sabah saatlerinde polis ekipleri yerleştirildi. Binayı korumak için sabit nöbet tutan polis sayısı da iki katına çıkarıldı. Büyükelçilik çevresindeki hareketlilik, saldırı ihbarı söylentisine neden oldu. Emniyet yetkilileri ise somut bir tehdit olmadığını, sadece güvenlik amaçlı önlemlerin arttırıldığını kaydettiler. (ANKARA)
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