Her 5 kadından 1’inde ortaya çıkan ve genç kadınlarda görülen polikistik over sendromu (PCOS) en sık görülen hormon bozukluklarından bir tanesi olarak biliniyor. Bu hastalıkltan muzdarip kadınlar, hastalığın belirtilerini ve tedavi yöntemlerini araştırıyor. Peki, Polikistik over sendromu nedir? Polikistik over sendromu belirtileri neler?

Doğurganlık çağında en sık görülen hormonal bozukluk olan polikistik over sendromu, yapılan çalışmaların sonuçlarına göre her 100 kadından 10-15’ini etkilemektedir. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında 'Polikistik over sendromu nedir?' sorusunun yanıtı... Tanımı: Kadın hastanın yumurtalıklarında ultrasonografi ile 10 dan fazla sayıda 1 cm’den küçük kistlerin görülmesidir. Şikayetleri: Adet düzensizliği, adetlerde gecikmeler, tüylenme artışı, sivilceler, gebe kalamama görülebilir. Bulguları: Adet düzensizliği, gecikmeler görülebilir. Vücutta normalden fazla erkek tipi kıllanma görülebilir. Korunma olmamasına rağmen evli çift gebe kalamayabilir. Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Pelvik ultrasonografi Adet Düzensizliğinde Hormon Tahlilleri Adetin 21. günü hormon tahlili istenebilir. Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Adet düzenleyiciler, doğum kontrol hapları verilebilir. Gebelik isteyenlerde yumurtlamayı teşvik eden ilaçlar verilebilir. Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Kısa süreli tedavi ile her zaman sonuç alınamayabilir. Bazı hastalarda aylar hatta yıllar sürecek tedaviler gerekebilir. Doktor onayı olmadan tedavi verilmemelidir.