Polikistik over sendromu nedir? Polikistik over sendromu belirtileri neler?

Doğurganlık çağında en sık görülen hormonal bozukluk olan polikistik over sendromu, yapılan çalışmaların sonuçlarına göre her 100 kadından 10-15’ini etkilemektedir. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında 'Polikistik over sendromu nedir?' sorusunun yanıtı...

Tanımı: Kadın hastanın yumurtalıklarında ultrasonografi ile 10 dan fazla sayıda 1 cm’den küçük kistlerin görülmesidir.

Şikayetleri: Adet düzensizliği, adetlerde gecikmeler, tüylenme artışı, sivilceler, gebe kalamama görülebilir.

Bulguları: Adet düzensizliği, gecikmeler görülebilir. Vücutta normalden fazla erkek tipi kıllanma görülebilir. Korunma olmamasına rağmen evli çift gebe kalamayabilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Pelvik ultrasonografi

Adet Düzensizliğinde Hormon Tahlilleri

Adetin 21. günü hormon tahlili istenebilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Adet düzenleyiciler, doğum kontrol hapları verilebilir. Gebelik isteyenlerde yumurtlamayı teşvik eden ilaçlar verilebilir.

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Kısa süreli tedavi ile her zaman sonuç alınamayabilir. Bazı hastalarda aylar hatta yıllar sürecek tedaviler gerekebilir. Doktor onayı olmadan tedavi verilmemelidir.