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    PÖH’ü vuranlara 47 milyon TL’lik tazminat davası

    ANKARA
    18.06.2018 - 22:32 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün darbe girişimi sırasında savaş uçakları tarafından vurulan ve 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı’ndaki Polis Özel Harekât yerleşkesindeki hasar için Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 406 darbe sanığı hakkında maddi tazminat davası açıldı.

    Davalılar arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile hazırlık aşamasındaki ifadesinde Polis Özel Harekât binasını vurduğunu itiraf eden sanık eski pilot yarbay Mustafa Azimetli ile diğer pilotlar Uğur Uzunoğlu, Hüseyin Türk, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral da yer alıyor. Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülecek davanın dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekât Dairesi, Polis Akademisi ve Havacılık Dairesi’nde meydana gelen zararın darbecilerden tahsil edilmesi istendi. Dava dilekçesinde, 46 milyon 920 bin 467 lira maddi tazminata hükmedilmesi talep edildi. Milli Savunma Bakanlığı’nca, Akıncı Üssü'nde oluşan maddi zararın karşılanması için 500 sanık hakkında 4 milyon 545 bin 14 liralık tazminat istenmişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , FETÖ , son dakika , haberler
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